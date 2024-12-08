Yer siyah gök beyaz

Beşiktaşlı taraftarlar, Dolmabahçe'de Fenerbahçe ile oynanacak kritik derbi öncesinde takımlarını yalnız bırakmadı. Trendyol Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından yönetimde yaşanan çalkantılı süreç ve teknik direktör değişikliğine rağmen siyah-beyazlı taraftarlar, Fenerbahçe derbisine yoğun bir ilgi gösterdi. Günler öncesinden biletleri tüketen, Beşiktaş'ın farklı konumlarında erken saatlerden itibaren toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş Meydanı ve Büyük Beşiktaş Çarşısı önünde bir araya gelerek ağaçlı yoldan Tüpraş Stadyumu'na konvoy şeklinde hareket etti. Karşılaşma boyunca susmayan ve yaptıkları tezahüratlarla takımlarını destekleyen Beşiktaşlı futbolseverler, derbi zaferinin ardından çok büyük bir sevinç yaşadı. Siyahbeyazlı taraftarlar, takımlarıyla birlikte Fenerbahçe zaferini doyasıya kutladı.

BEŞİKTAŞ DERBİDE SARI KARTA TAKILMADI

Süper Lig'in geride kalan bölümünde Beşiktaş'ta 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacaktı. Ancak Serdar Topraktepe'nin öğ rencilerine yaptığı uyarılar meyvesini verdi ve siyah- beyazlılar zorlu derbiyi fire vermeden tamamladı.

FENERBAHÇE 26 OTOBÜSLE GELDİ

Ülker Stadı'nın önünden Tüpraş Stadı'na hareket eden Fenerbahçeli taraftarlar, olaysız bir şekilde stada vardı. Toplam 26 otobüsle Kadıköy'den hareket eden yaklaşık 2 bin taraftar, 1 saat sonra stada ulaştı. Taraftarlar, güvenlik kontrolünden geçirildikten sonra sorunsuz şekilde stada girdi.

10 ARALIK ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

Beşiktaş, 10 Aralık 2016'daki terör saldırısında şehit düşen vatandaşlarımızı unutmadı. Derbi öncesinde ısınmaya "10 Aralık Beşiktaş şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından stadın yakınında gerçekleşen terör saldırısında çok sayıda polis ve vatandaş şehit olmuştu.

BEŞİKTAŞ TEZAHÜRATLARLA DOLMABAHÇE'YE GELDİ

Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde derbinin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girmişti. Kafile, tesislerden ayrılarak derbinin oynanacağı stadyuma ulaştı. Takım otobüsü, yoğun güvenlik önlemleri altında taraftarların tezahüratlarıyla Tüpraş Stadyumu'na giriş yaptı.