  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Yer siyah gök beyaz

Yer siyah gök beyaz

Beşiktaşlı futbolseverler, Tüpraş tribünlerini tamamen doldurdu. 90 dakika susmayıp takımlarını ateşleyen siyah-beyazlı taraftarlar, Fenerbahçe galibiyeti sonrasında büyük bir sevinç yaşadı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yer siyah gök beyaz

Beşiktaşlı taraftarlar, Dolmabahçe'de Fenerbahçe ile oynanacak kritik derbi öncesinde takımlarını yalnız bırakmadı. Trendyol Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından yönetimde yaşanan çalkantılı süreç ve teknik direktör değişikliğine rağmen siyah-beyazlı taraftarlar, Fenerbahçe derbisine yoğun bir ilgi gösterdi. Günler öncesinden biletleri tüketen, Beşiktaş'ın farklı konumlarında erken saatlerden itibaren toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş Meydanı ve Büyük Beşiktaş Çarşısı önünde bir araya gelerek ağaçlı yoldan Tüpraş Stadyumu'na konvoy şeklinde hareket etti. Karşılaşma boyunca susmayan ve yaptıkları tezahüratlarla takımlarını destekleyen Beşiktaşlı futbolseverler, derbi zaferinin ardından çok büyük bir sevinç yaşadı. Siyahbeyazlı taraftarlar, takımlarıyla birlikte Fenerbahçe zaferini doyasıya kutladı.

BEŞİKTAŞ DERBİDE SARI KARTA TAKILMADI

Süper Lig'in geride kalan bölümünde Beşiktaş'ta 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacaktı. Ancak Serdar Topraktepe'nin öğ rencilerine yaptığı uyarılar meyvesini verdi ve siyah- beyazlılar zorlu derbiyi fire vermeden tamamladı.

FENERBAHÇE 26 OTOBÜSLE GELDİ

Ülker Stadı'nın önünden Tüpraş Stadı'na hareket eden Fenerbahçeli taraftarlar, olaysız bir şekilde stada vardı. Toplam 26 otobüsle Kadıköy'den hareket eden yaklaşık 2 bin taraftar, 1 saat sonra stada ulaştı. Taraftarlar, güvenlik kontrolünden geçirildikten sonra sorunsuz şekilde stada girdi.

10 ARALIK ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

Beşiktaş, 10 Aralık 2016'daki terör saldırısında şehit düşen vatandaşlarımızı unutmadı. Derbi öncesinde ısınmaya "10 Aralık Beşiktaş şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından stadın yakınında gerçekleşen terör saldırısında çok sayıda polis ve vatandaş şehit olmuştu.

BEŞİKTAŞ TEZAHÜRATLARLA DOLMABAHÇE'YE GELDİ

Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde derbinin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girmişti. Kafile, tesislerden ayrılarak derbinin oynanacağı stadyuma ulaştı. Takım otobüsü, yoğun güvenlik önlemleri altında taraftarların tezahüratlarıyla Tüpraş Stadyumu'na giriş yaptı.

Çakar'dan flaş hakem yorumu!
F.Bahçe'den yılın bombası! Bu transfer Osimhen'i gölgede bırakır
DİĞER
SON DAKİKA: Burak Yılmaz'dan Arda Güler isyanı! Eski millî futbolcudan Ancelotti'nin hoşuna gidecek sözler...
CANLI | Beşar Esad rejimi düştü! Suriye halkı katil oğlu katile tekmeyi BAAS'tı... Şam'da şükür tekbirleri | Esad'ın uçağına ne oldu?
Usta yorumcudan derbinin hakemine övgü!
Jose: İyi olan taraf kaybetti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Usta yorumcudan derbinin hakemine övgü! Usta yorumcudan derbinin hakemine övgü! 01:09
Arda Güler attı, R.Madrid kazandı! Arda Güler attı, R.Madrid kazandı! 00:57
Arda R. Madrid'de bu sezonki ilk golünü attı! Arda R. Madrid'de bu sezonki ilk golünü attı! 00:44
Jose: İyi olan taraf kaybetti! Jose: İyi olan taraf kaybetti! 00:44
Yücel'den teknik direktör açıklaması! Yücel'den teknik direktör açıklaması! 00:44
Beşiktaş'tan gönderme: Hayat acımasız Beşiktaş'tan gönderme: Hayat acımasız 00:44
Daha Eski
F.Bahçe'den yılın bombası! Bu transfer Osimhen'i gölgede bırakır F.Bahçe'den yılın bombası! Bu transfer Osimhen'i gölgede bırakır 00:44
Topraktepe: Hiçbir şekilde tereddüt etmedim! Topraktepe: Hiçbir şekilde tereddüt etmedim! 00:44
Derbide kazanan Beşiktaş! Derbide kazanan Beşiktaş! 00:44
Beşiktaş zirveyi karıştırdı! Beşiktaş zirveyi karıştırdı! 00:44
Kerem Aktürkoğlu yine attı! Kerem Aktürkoğlu yine attı! 00:44
Top çizgiyi geçti mi? Dzeko'nun şutunda... Top çizgiyi geçti mi? Dzeko'nun şutunda... 00:44