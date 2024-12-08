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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Szymanski bombası! Beşiktaş derbisinde izlediler

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Szymanski bombası! Beşiktaş derbisinde izlediler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'a 1-0 yenilerek beklemediği bir kayıp yaşayan Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Fransız basını, Polonyalı yıldızı Beşiktaş derbisinde izleyen takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 13:05
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Szymanski bombası! Beşiktaş derbisinde izlediler

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Szymanski bombası! Beşiktaş derbisinde izlediler

Ezeli rakiplerin mücadelesinde galip ayrılan taraf, 1-0'lık skorla siyah-beyazlılar oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Szymanski bombası! Beşiktaş derbisinde izlediler

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Szymanski bombası! Beşiktaş derbisinde izlediler

Deplasmanda ezeli rakibine mağlup olarak zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Szymanski bombası! Beşiktaş derbisinde izlediler

FIORENTINA TALİP OLDU

Fransız basını, Serie A ekibi Fiorentina'nın Polonyalı orta saha oyuncusunu istediğini yazdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Szymanski bombası! Beşiktaş derbisinde izlediler

Africa Foot United kaynaklı haberde İtalyan ekibinin 25 yaşındaki futbolcu Beşiktaş derbisinde izlediği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Szymanski bombası! Beşiktaş derbisinde izlediler

Fiorentina'nın sezon başında da gündemine aldığı Szymansk için ara transfer döneminde teklif yapabileceği aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Szymanski bombası! Beşiktaş derbisinde izlediler

Beşiktaş derbisine yedek kulübesinde başlayan Polonyalı futbolcu, 67. dakikada oyuna dahil olmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Szymanski bombası! Beşiktaş derbisinde izlediler

Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta süre aldı.

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