FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Szymanski bombası! Beşiktaş derbisinde izlediler
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'a 1-0 yenilerek beklemediği bir kayıp yaşayan Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Fransız basını, Polonyalı yıldızı Beşiktaş derbisinde izleyen takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Deplasmanda ezeli rakibine mağlup olarak zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
FIORENTINA TALİP OLDU
Fransız basını, Serie A ekibi Fiorentina'nın Polonyalı orta saha oyuncusunu istediğini yazdı.
Africa Foot United kaynaklı haberde İtalyan ekibinin 25 yaşındaki futbolcu Beşiktaş derbisinde izlediği belirtildi.
Fiorentina'nın sezon başında da gündemine aldığı Szymansk için ara transfer döneminde teklif yapabileceği aktarıldı.
Beşiktaş derbisine yedek kulübesinde başlayan Polonyalı futbolcu, 67. dakikada oyuna dahil olmuştu.
Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta süre aldı.
25 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Polonyalı orta saha oyuncusunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Szymanski'nin güncel piyasa değeriyse 19 milyon Euro.
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