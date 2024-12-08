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Haberler Fenerbahçe Bunu hak etmedik

Bunu hak etmedik

“Takımımın iyi oynadığını düşünüyorum. Yarım pozisyon ile golü buldular. 2 topumuz direkten döndü. Minimum 1-1’i bulmalıydık. Maç tamamen bizim kontrolümüzdeydi.”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Bunu hak etmedik

Haftanın maçında Beşiktaş derbisinden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho oyuncularını yenilgiye karşın tebrik etti. Sahada iyi olan tarafın kendileri olduğunu ifade eden Mourinho, "Maçın hakemi de çok iyi bir maç yönetti. Takımımın iyi oynadığını düşünüyorum. Yarım pozisyondan golü buldular. 2 topumuz direkten döndü. Dzeko'nun da bir pozisyonu vardı. Minimum 1-1'i bulmalıydık. Maç bizim kontrolümüzdeydi. Onlar yarım pozisyondan golü buldular" ifadelerini kullandı.

MOU YİNE DERBİDE KAYIP

Süper Lig'de geçen hafta G.Saray'ın yaşadığı puan kaybıyla derbiye liderlik hayaliyle çıkan F.Bahçe, Tüpraş Stadı'nda aradığını bulamadı. İlk olarak evinde konuk ettiği G.Saray maçı öncesinde özel olarak bir hazırlık yapmayacağını söyleyen ve ardından da sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Mourinho, dün de Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Sahada birçok gol pozisyonundan yararlanamayan sarı-lacivertliler, hem İstanbul'daki ikinci derbisinden de puan çıkaramadı hem de geçen hafta elde ettiği avantajı iyi kullanamadı. Portekizli teknik adam Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya geldiği derbi mücadelesinden ise 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

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