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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Derbide izleyecekler! Fenerbahçe'nin yıldızlarına yakın takip

TRANSFER HABERİ - Derbide izleyecekler! Fenerbahçe'nin yıldızlarına yakın takip

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig'deki çıkışını derbide de sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Beşiktaş mücadelesinde bazı isimleri tribünden scoutlar izleyecekler. İşte o isimler ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Derbide izleyecekler! Fenerbahçe'nin yıldızlarına yakın takip

Son dönemde yaptığı satışlarla Türkiye'nin en çok bonservis geliri elde eden kulübü olan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde üç oyuncusunu vitrine çıkaracak.

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TRANSFER HABERİ - Derbide izleyecekler! Fenerbahçe'nin yıldızlarına yakın takip

Sabah'ın haberine göre; Oğuz Aydın, Sebastian Szymanski ve İsmail Yüksek derbide Avrupa'nın önemli kulüplerinin yakın takibinde olacak.

TRANSFER HABERİ - Derbide izleyecekler! Fenerbahçe'nin yıldızlarına yakın takip

Fransa Ligi'nden iki takımın scoutu, Oğuz'u tribünden izleyecek.

TRANSFER HABERİ - Derbide izleyecekler! Fenerbahçe'nin yıldızlarına yakın takip

Szymanski için Fiorentina, İsmail Yüksek için de Stuttgart'ın yetkilileri Dolmabahçe'ye gelecek.

TRANSFER HABERİ - Derbide izleyecekler! Fenerbahçe'nin yıldızlarına yakın takip

Fenerbahçe'nin oynadığı son iki maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve bu fırsatı çok iyi kullanan Oğuz Aydın, toplamda 3 gol ve 1 asist üretti.

TRANSFER HABERİ - Derbide izleyecekler! Fenerbahçe'nin yıldızlarına yakın takip

Szymanski, 22 maçta sadece 2 gol ve 4 asistle oynasa da Mourinho'nun vazgeçilmezi olmayı başardı.

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