TRANSFER HABERİ - Derbide izleyecekler! Fenerbahçe'nin yıldızlarına yakın takip
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig'deki çıkışını derbide de sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Beşiktaş mücadelesinde bazı isimleri tribünden scoutlar izleyecekler. İşte o isimler ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Szymanski için Fiorentina, İsmail Yüksek için de Stuttgart'ın yetkilileri Dolmabahçe'ye gelecek.
Fenerbahçe'nin oynadığı son iki maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve bu fırsatı çok iyi kullanan Oğuz Aydın, toplamda 3 gol ve 1 asist üretti.
Szymanski, 22 maçta sadece 2 gol ve 4 asistle oynasa da Mourinho'nun vazgeçilmezi olmayı başardı.
İsmail Yüksek ise görev aldığı maçlarda orta sahadaki mücadeleci kimliği ile öne çıktı.
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