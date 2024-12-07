Rakamlar Fener’den yana

Dolmabahçe'deki dev derbi öncesinde rakamları masaya yatırdık. Bu rakamlar ise Fenerbahçe'de yana... Sarı-lacivertliler, ofansif verilerde Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük kurmuş durumda... Comparisonator'dan alınan verilere göre; sarı-lacivertli takım, atılan gol, kafa golü, gol beklentisi, golle sonuçlanan set hücumu, şut pası, hedefe ulaşan asist, şut, ceza sahası dışından başarılı şut, kanat atakları ve akan oyun şutları gibi istatistiklerde açık ara üstün.

DEFANSTA DA ÜSTÜNLÜK KURDU

Toplamda131 ofansif aksiyonun sadece 22'sinde Beşiktaş önde bulunuyor. 12 istatistikte ise tarafların eşitliği var. 97 parametrede Fenerbahçe rakibine büyük üstünlük kurdu. Ezeli rakipler; 57 defansif aksiyonda bulunurken, bunların; 20'sinde önde olan taraf Beşiktaş... 10 istatistikte taraflar eşit. Fenerbahçe, 27 aksiyonda ise siyah-beyazlılardan üstün. Birebir kazanımlarda Beşiktaş, Fenerbahçe'den önde.

26 MAÇTIR YENİLMİYOR

Geçtiğimiz sezon dış sahada kaybetmeyen Fenerbahçe, bu sezon da seriye devam etti. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 26 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi.

LİGDE ÜSTÜNLÜK F.BAHÇE'DE

Beşiktaş ile Fenerbahçe, ligde 137. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 136 müsabakada sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar 42 galibiyet elde etti. 45 mücadele beraberlikle bitti. Fenerbahçe 158 kez ağları sarstı, Beşiktaş ise 157 gol attı.