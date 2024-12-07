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Haberler Fenerbahçe Kupadan çekilme talebi

Kupadan çekilme talebi

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldı. Sarı-lacivertliler, bu kararını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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Kupadan çekilme talebi

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldı. Sarı-lacivertliler, bu kararını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. TFF, Fenerbahçe'nin bu bildirisinin ilgili kurullar tarafından değerlendirileceğini duyurdu.

TFF'nin açıklaması şu şekilde: "Fenerbahçe Futbol A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'na 29 Kasım 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." denilmiştir. Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır."

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