Kozu Tadic ve Nesyri

Bu sezon sağ kanatta görev yapan Tadic, ligde, 7 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu ve Fenerbahçe'nin en skorer ismi konumunda bulunuyor. Sezon başında 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Faslı yıldız Youssef En-Nesyri de son haftalarda form tuttu. Son 5 lig maçında 5 gole direkt katkı sağlayan tecrübeli oyuncu, takımının ileri uçtaki gol ayağı olacak. Teknik direktör Jose Mourinho'nun hem Tadic hem de En-Nesyri'yle dün derbi öncesinde özel bir görüşme yaptığı belirtildi. İki oyuncu da antrenörlerine skor katkısı yapacaklarına dair söz verdi.