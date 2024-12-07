Jose Mourinho Dolmabahçe’deki maç öncesinde konuştu

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş derbisi öncesinde dün çok önemli açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, bugünkü dev mücadele öncesinde şunları söyledi: "Kariyerimde 8 lig şampiyonluğu elde ettim. Hepsi camia olarak birlik olmanın sonucunda yaşandı. Beşiktaş ile karşı karşıya geleceğiz. Çok kolay bir maç olacakmış gibi bir algı var. Korkmak demeyeyim ancak rakibimize çok saygı duyuyorum ve çok zor bir maç olacağını iyi biliyorum. Çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız.

YARIŞA GİREMEYECEKLER

GALATASARAY'IN 13 puan gerisindeler. Bizim de 10 puan gerimizdeler. İki takımın da bu kadar gerisinde oldukları için şampiyonluk şansları yok diyebilirsiniz ama hiçbir şey olmasa da derbi kazanmak isteyeceklerdir. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe ve Galatasaray ile benzer potansiyeli var ancak arada ciddi bir puan farkı oluştu. Derbide galip gelirlerse bu onları şampiyonluk yarışına sokmayacaktır. Derbinin belirleyici olacağını düşünmüyorum. Derbiyi kaybetsek bile şampiyonluk yarışımız bitmeyecek."

TERİM'İ ÇOK SEVİYORUM

MOURİNHO, Fatih Terim'le iyi ilişkileri olduğunu söyledi: "Fatih'i çok seviyorum. Real Madrid'i çalıştırırken Galatasaray ile karşılaşmıştık. Benim bazı oyuncularım daha sonra onun oyuncuları oldu. Tatilde beni kendi evine de davet etti ve eşiyle de tanıştım. İstanbul'a adım attığım andan itibaren telefonda bile bir kere konuşmadık. Boşta ama o Galatasaray'ı ben de Fenerbahçe'yi temsil ediyorum. Bu ilişkimize bir frenleme getirmiş olabilir. Onun Galatasaray'ın hocası olması gibi bir fikirden bahsetmek istemiyorum çünkü bu Okan Buruk'a saygısızlık olur."

G.SARAY MAÇI SONRASI BOZULDULAR

oyuncuyu tanıdığını anlatan Portekizli teknik direktör, "Çalışmalarımızı yaptık, onların stadında maç izlemeye de gittim. Galatasaray'a karşı aldıkları mağlubiyet onlarda psikolojik çöküntüye sebep oldu ve doğru tepkiyi veremediler. Liderle aralarındaki fark olması gerekenden fazla açıldı. O takımın gerçek kimliği Göztepe'ye karşı kaybeden takım diye düşünmüyorum" dedi.

RONALDO'YU İSTEMİYORUM

CRİSTİANO Ronaldo'nun transferi hakkında konuşan Jose Mourinho, "İlk sebebi elimde çok iyi 3 santrforum var ve ben forvet istemiyorum. Cristiano her zaman Cristiano'dur ama ben istemiyorum çünkü forvetlerimden memnunum. Arabistan'da kazandığı para ve 1000 gol hedefi var" diye konuştu.

ÖZBEK ADINA ÜZÜLDÜM

DENEYIMLI teknik adam, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in ifadelerine ilişkin ise "Göz oyarım diyen başkanla ilgili şunu söylemem gerekiyor. Bu duruma ya ağlarsınız ya da gülersiniz. Ben gülmeyi tercih ediyorum. Dünya basınında yansımalarına bakınca ben de bu durumdan utandım ve kendisi adına üzüldüm" şeklinde görüş belirtti.

PEP'E GÖNDERME YAPTI

PEP Guardiola hakkında sorulan soruya şu yanıtı verdi: "Bana Guardiola şöyle bir şey söylemiş. O 6 kupa kazanmış ben 3 kazanmışım ama ben adil, temiz bir şekilde kazandım. Kaybettiysem rakibimi benden iyi olduğu için tebrik etmek istiyorum. 150 davayla uğraşarak kazanmak istemem."

TOPRAKTEPE OYUNCULARI TANIYOR

JOSE Mourinho, Serdar Topraktepe'nin takımı tanıdığının altını çizdi ve "Yeni hocaları yok, şu an başlarındaki hoca yeni değil. Oyuncuları tanıyor ve geçen sene kupa kazandı. Takımın başına geçen her hoca kendi parmak izini göstermek ister ama bir anda olmaz dolayısıyla eski hocalarının sisteminden çok uzak olmayacaklardır" dedi.