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Haberler Fenerbahçe Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi CANLI (Trendyol Süper Lig)

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu bu heyecan dolu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 19:10 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 19:32
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.

Kritik maçtan ev sahibi Beşiktaş 3 puan ile ayrılarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

Fenerbahçe ise sahadan mutlak galibiyetle ayrılarak liderlik mücadelesi verdiği ezeli rakibi Galatasaray karşısında hata yapmak istemiyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Salih Uçan, Rashica, Rafa Silva, Immobile

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Samet, Kostic, Fred, Amrabat, Oğuz, Tadic, Maximin, Dzeko

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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BEŞİKTAŞ KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK İSTİYOR

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynananan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlılar kötü gidişata son vermek istiyor. Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdıktan sonra Serdar Topraktepe yönetiminde yoluna devam eden Beşiktaş, zirve ile olan puan farkının daha fazla açılmasını istemiyor. Son 5 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen ev sahibi takım, 5. sıraya kadar gerilemiş durumda.

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FENERBAHÇE GALİBİYET SERİSİNİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYOR

Deneyimli Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Beşiktaş derbisine hazırlanan Fenerbahçe, zirve yarışında kazanan taraf olmak istiyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynananan mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, son haftalarda yakaladığı performansı arttırarak devam ettirmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE TRİBÜNÜ TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI!

7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde deplasman tribünü yerini aldı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede 1 bin 814 Fenerbahçeli taraftarın yer aldığı açıklandı.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ MEHMET TÜRKMEN!

Bu dev derbide Mehmet Türkmen düdük çalıyor. Türkmen'in yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapıyor. BJK FB maçı dördüncü hakemi olarak Erkan Özdamar görev alıyor.

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