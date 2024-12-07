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Haberler Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de Jose Mourinho: Bu tarz maçlardan önce...

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de Jose Mourinho: Bu tarz maçlardan önce...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika BJK FB spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 17:53 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 18:12
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Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de Jose Mourinho: Bu tarz maçlardan önce...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında liderlik takibini sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında kritik sınavına çıkıyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"ŞAMPİYON OLMA İHTİMALLERİ YOK"

İyi hissediyorum, bu tarz maçlardan önce iyi uyuyorum. Maçlardan sonra iyi uyuyamıyorum andrenalinden dolayı. Bir an önce maçın başlamasını bekliyorum. Beşiktaş'ın şampiyon olma ihtimali yok ama derbileri kazanma ihtimali var. Bu ülkede de anladığım kadarıyla bazen derbileri kazanmak daha önemli olabiliyor. Beşiktaş'ın üstünde baskı yok. İyi oyuncuları var. Zor maç. Motiveyiz.

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