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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Talisca gemileri yaktı! Fenerbahçe'ye gelmek için...

TRANSFER HABERİ - Talisca gemileri yaktı! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk hedefi olarak belirlediği Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli takıma transfer olmak için flaş bir hamle yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Talisca gemileri yaktı! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Devre arasında ses getirecek bir transfer hamlesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Anderson Talisca heyecanı yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Talisca gemileri yaktı! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Önceki gece A Spor canlı yanınına konuk olan Asbaşkan Acun Ilıcalı, Brezilyalı yıldızın transferinde belirli bir noktaya geldiklerini söyleyerek camiaya müjdeli haber vermişti.

TRANSFER HABERİ - Talisca gemileri yaktı! Fenerbahçe'ye gelmek için...

İLK KEZ MASAYA OTURDU

Takvim'in aldığı bilgilere göre Talisca'dan transferin seyrini değiştirebilecek bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ - Talisca gemileri yaktı! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Yıldız futbolcunun Al Nassr kulübünün yetkilileri ile geleceği konusunda ilk kez masaya oturduğu ve Fenerbahçe'ye transfer olma isteğini net bir şekilde ifade ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Talisca gemileri yaktı! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Suudi Arabistan'dan ayrılmak isteyen ve kariyerini artık Avrupa'da sürdürmeyi hedefleyen Anderson Talisca'nın bu hamlesinin sarı-lacivertliler ile pazarlıklarda Al Nassr'ın elini zayıflatabileceği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Talisca gemileri yaktı! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Yıllık 12 milyon Euro olan maaşında indirim yapmayı kabul eden yıldız futbolcu böylelikle Fenerbahçe'ye gelmek için çok önemli bir adım daha atmış oldu.

TRANSFER HABERİ - Talisca gemileri yaktı! Fenerbahçe'ye gelmek için...

"ZAMAN LEHİMİZE İŞLİYOR"

Yönetimin bu transferi düşük bir bonservis bedeli karşılığında bitirebilmek için Al Nassr'la pazarlıkları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Talisca gemileri yaktı! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Sportif direktör Mario Branco'nun yakın çevresine, "Zaman bizim lehimize işliyor" ifadesini kullandığı da öğrenildi.

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