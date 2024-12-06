TRANSFER HABERİ - Talisca gemileri yaktı! Fenerbahçe'ye gelmek için...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk hedefi olarak belirlediği Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli takıma transfer olmak için flaş bir hamle yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Yıldız futbolcunun Al Nassr kulübünün yetkilileri ile geleceği konusunda ilk kez masaya oturduğu ve Fenerbahçe'ye transfer olma isteğini net bir şekilde ifade ettiği öğrenildi.
Suudi Arabistan'dan ayrılmak isteyen ve kariyerini artık Avrupa'da sürdürmeyi hedefleyen Anderson Talisca'nın bu hamlesinin sarı-lacivertliler ile pazarlıklarda Al Nassr'ın elini zayıflatabileceği belirtiliyor.
Yıllık 12 milyon Euro olan maaşında indirim yapmayı kabul eden yıldız futbolcu böylelikle Fenerbahçe'ye gelmek için çok önemli bir adım daha atmış oldu.
"ZAMAN LEHİMİZE İŞLİYOR"
Yönetimin bu transferi düşük bir bonservis bedeli karşılığında bitirebilmek için Al Nassr'la pazarlıkları devam ediyor.
Sportif direktör Mario Branco'nun yakın çevresine, "Zaman bizim lehimize işliyor" ifadesini kullandığı da öğrenildi.
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