TRANSFER HABERİ - Talisca gemileri yaktı! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Yıldız futbolcunun Al Nassr kulübünün yetkilileri ile geleceği konusunda ilk kez masaya oturduğu ve Fenerbahçe'ye transfer olma isteğini net bir şekilde ifade ettiği öğrenildi.

Suudi Arabistan'dan ayrılmak isteyen ve kariyerini artık Avrupa'da sürdürmeyi hedefleyen Anderson Talisca'nın bu hamlesinin sarı-lacivertliler ile pazarlıklarda Al Nassr'ın elini zayıflatabileceği belirtiliyor.