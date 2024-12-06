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Haberler Fenerbahçe Özgüvenli olmalıyız

Özgüvenli olmalıyız

Edin Dzeko, Beşiktaş derbisi öncesinde Ekol TV'ye konuştu ve "Beşiktaş çok iyi takım. Şu anda iyi dönemde değiller ve umarım bize karşı da böyle devam eder. Bizim özgüvenli olmamız lazım, kendi oyunumuzu oynamamız lazım. Kolay maç diye bir şey yok. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız lazım. Şampiyonluk yarışı iki takım arasında geçecek gibi duruyor" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Özgüvenli olmalıyız
Edin Dzeko, Beşiktaş derbisi öncesinde Ekol TV'ye konuştu ve "Beşiktaş çok iyi takım. Şu anda iyi dönemde değiller ve umarım bize karşı da böyle devam eder. Bizim özgüvenli olmamız lazım, kendi oyunumuzu oynamamız lazım. Kolay maç diye bir şey yok. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız lazım. Şampiyonluk yarışı iki takım arasında geçecek gibi duruyor" dedi.
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