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Haberler Fenerbahçe Fener’e transferi zor

Fener’e transferi zor

Medina'nın menajeri Emilio Champion, İtalyan basınına konuştu. 22 yaşındaki oyuncunun durumu hakkında şunları söyledi: "Fenerbahçe Boca'ya birçok kez teklif yaptı. Kulüp, istenilen zamanda geri dönmese de çoğu kez yanıt verdi. Müzakereler devam ediyor. Ancak bu transferin gerçekleşmesi zor. İnter'in de alternatifli listesinde yer alıyor Medina."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Fener’e transferi zor
Medina'nın menajeri Emilio Champion, İtalyan basınına konuştu. 22 yaşındaki oyuncunun durumu hakkında şunları söyledi: "Fenerbahçe Boca'ya birçok kez teklif yaptı. Kulüp, istenilen zamanda geri dönmese de çoğu kez yanıt verdi. Müzakereler devam ediyor. Ancak bu transferin gerçekleşmesi zor. İnter'in de alternatifli listesinde yer alıyor Medina."
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