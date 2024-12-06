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Fener’e transferi zor
Medina'nın menajeri Emilio Champion, İtalyan basınına konuştu. 22 yaşındaki oyuncunun durumu hakkında şunları söyledi: "Fenerbahçe Boca'ya birçok kez teklif yaptı. Kulüp, istenilen zamanda geri dönmese de çoğu kez yanıt verdi. Müzakereler devam ediyor. Ancak bu transferin gerçekleşmesi zor. İnter'in de alternatifli listesinde yer alıyor Medina."
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