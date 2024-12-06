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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılmıyor!

Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılmıyor!

Son dakika spor haberleri: TFF, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılmamak için başvuru yaptığını açıkladı. İşte yapılan açıklama... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 20:42 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 20:47
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Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılmıyor!

TFF, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılmamak için başvuru yaptığını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Fenerbahçe Futbol A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu'na 29 Kasım 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." denilmiştir.

Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır.

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