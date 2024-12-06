FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca'da son dakika gelişmesi! Al-Nassr...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli taraftarların transferini heyecanla beklediği Brezilyalı yıldızla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Talisca transferi için bir süredir Suudi Arabistan ekibinin yetkilileriyle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlileri sevindiren bir haber geldi.
Tecrübeli oyuncu, Al-Ittihad maçının kadrosuna alınmadı.
Al-Nassr'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Anderson Talisca da idmanlarda yer almıştı.
Sakatlığı nedeniyle Al-Qadsiah ve Al-Gharafa maçlarında süre almayan 30 yaşındaki yıldız, Damac maçındaysa 28 dakika oynamıştı.
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