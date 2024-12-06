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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca'da son dakika gelişmesi! Al-Nassr...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca'da son dakika gelişmesi! Al-Nassr...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli taraftarların transferini heyecanla beklediği Brezilyalı yıldızla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 19:18
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca'da son dakika gelişmesi! Al-Nassr...

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalar yoğunlaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca'da son dakika gelişmesi! Al-Nassr...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun raopru doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerin ilk hedefiyse Anderson Talisca...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca'da son dakika gelişmesi! Al-Nassr...

Yönetim, ülkemizde bir dönem Beşiktaş formasını da terleten ve kariyerini Al-Nassr'da sürdüren yıldız futbolcunun transferi için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca'da son dakika gelişmesi! Al-Nassr...

Talisca transferi için bir süredir Suudi Arabistan ekibinin yetkilileriyle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlileri sevindiren bir haber geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca'da son dakika gelişmesi! Al-Nassr...

Tecrübeli oyuncu, Al-Ittihad maçının kadrosuna alınmadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca'da son dakika gelişmesi! Al-Nassr...

Al-Nassr'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Anderson Talisca da idmanlarda yer almıştı.

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