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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan son dakika Talisca ve Ronaldo açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan son dakika Talisca ve Ronaldo açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda flaş açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, gündemde yer alan Talisca ve Ronaldo transferiyle ilgili konuştu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 11:23 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 12:00
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan son dakika Talisca ve Ronaldo açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda transferlerle ilgili konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan son dakika Talisca ve Ronaldo açıklaması!

Portekizli çalıştırıcı gündemde yer alan Anderson Talisca transferiyle ilgili önemli ifadeler kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan son dakika Talisca ve Ronaldo açıklaması!

"OCAK AYI TRANSFER DÖNEMİNDE..."

Ocak ayı transfer dönemini çok fazla sevmem çünkü o zaman gelen oyuncunun belli bir süreye ihtiyacı oluyor. Asla transfere 'hayır' demiyorum ama kalkıp yöneticilerin kapısını çalıp 'transfer istiyorum' demiyorum. Ben sadece fotoğrafsız galibiyet istiyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan son dakika Talisca ve Ronaldo açıklaması!

"KANAT TRANSFERİ YAPARSAK OĞUZ BİTER"

Ocak transferi için kimseyi istemedim talepte bulunmadım. Benim işim bana yazın verilen oyuncuları geliştirmek. İnsanları kazanma konusunda takıntılı olduğumu söylemiştim ama benim işim kazanmak kadar geliştirmek. Oğuz'a şans vermeyip kış transferinde kanat aldığınızı düşünün, oyuncu biter o zaman.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan son dakika Talisca ve Ronaldo açıklaması!

Jayden gitti sakatlandığı için ama Kostic ve Levent oynuyor. Avrupa maçlarında Mert oynuyor. Kulüp bir şey yapmaya karar verirse kulübe bir şey söylemem, aramızda yanlış anlaşılma yok. Kulüp 'alma' dediğim oyuncuyu zaten almaz bu konuda aramızda saygı var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan son dakika Talisca ve Ronaldo açıklaması!

"TALISCA ŞÜPHESİZ İYİ AMA..."

Talisca çok iyi oyuncu, bu konuda şüphe yok ama Tadic, İrfan ve Szymanski de çok iyi oyuncu. Ben bu konuda yönetim üzerinde hiçbir baskı oluşturmuyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan son dakika Talisca ve Ronaldo açıklaması!

"RONALDO'YU İSTEMİYORUM"

Cristiano Ronaldo gelmeyecektir. İlk sebebi elimde çok iyi 3 santrforum var ve ben santrfor istemiyorum. Ronaldo her zaman Ronaldo'dur ama ben istemiyorum çünkü forvetlerimden memnunum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan son dakika Talisca ve Ronaldo açıklaması!

Arabistan'da kazandığı para ve 1000 gol hedefi var. Türkiye'ye gelmek için İstanbul'un güzelliği dışında ne motive edebilir? ifadelerini kullandı.

G.Saray'da flaş gelişme! Ocak ayında...
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