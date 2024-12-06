FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan son dakika Talisca ve Ronaldo açıklaması!

"KANAT TRANSFERİ YAPARSAK OĞUZ BİTER" Ocak transferi için kimseyi istemedim talepte bulunmadım. Benim işim bana yazın verilen oyuncuları geliştirmek. İnsanları kazanma konusunda takıntılı olduğumu söylemiştim ama benim işim kazanmak kadar geliştirmek. Oğuz'a şans vermeyip kış transferinde kanat aldığınızı düşünün, oyuncu biter o zaman.

Jayden gitti sakatlandığı için ama Kostic ve Levent oynuyor. Avrupa maçlarında Mert oynuyor. Kulüp bir şey yapmaya karar verirse kulübe bir şey söylemem, aramızda yanlış anlaşılma yok. Kulüp 'alma' dediğim oyuncuyu zaten almaz bu konuda aramızda saygı var.