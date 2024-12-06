FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan son dakika Talisca ve Ronaldo açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda transferlerle ilgili konuştu.

Portekizli çalıştırıcı gündemde yer alan Anderson Talisca transferiyle ilgili önemli ifadeler kullandı.

"OCAK AYI TRANSFER DÖNEMİNDE..."

Ocak ayı transfer dönemini çok fazla sevmem çünkü o zaman gelen oyuncunun belli bir süreye ihtiyacı oluyor. Asla transfere 'hayır' demiyorum ama kalkıp yöneticilerin kapısını çalıp 'transfer istiyorum' demiyorum. Ben sadece fotoğrafsız galibiyet istiyorum.

"KANAT TRANSFERİ YAPARSAK OĞUZ BİTER"

Ocak transferi için kimseyi istemedim talepte bulunmadım. Benim işim bana yazın verilen oyuncuları geliştirmek. İnsanları kazanma konusunda takıntılı olduğumu söylemiştim ama benim işim kazanmak kadar geliştirmek. Oğuz'a şans vermeyip kış transferinde kanat aldığınızı düşünün, oyuncu biter o zaman. Jayden gitti sakatlandığı için ama Kostic ve Levent oynuyor. Avrupa maçlarında Mert oynuyor. Kulüp bir şey yapmaya karar verirse kulübe bir şey söylemem, aramızda yanlış anlaşılma yok. Kulüp 'alma' dediğim oyuncuyu zaten almaz bu konuda aramızda saygı var.

"TALISCA ŞÜPHESİZ İYİ AMA..."

Talisca çok iyi oyuncu, bu konuda şüphe yok ama Tadic, İrfan ve Szymanski de çok iyi oyuncu. Ben bu konuda yönetim üzerinde hiçbir baskı oluşturmuyorum.

"RONALDO'YU İSTEMİYORUM"

Cristiano Ronaldo gelmeyecektir. İlk sebebi elimde çok iyi 3 santrforum var ve ben santrfor istemiyorum. Ronaldo her zaman Ronaldo'dur ama ben istemiyorum çünkü forvetlerimden memnunum. Arabistan'da kazandığı para ve 1000 gol hedefi var. Türkiye'ye gelmek için İstanbul'un güzelliği dışında ne motive edebilir? ifadelerini kullandı.