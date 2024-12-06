  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray uyarısı!

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray uyarısı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertli takımın teknik direktör Jose Mourinho, perşembe günkü antrenmanda öğrencilerine bir konuşma yaptı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray uyarısı!

Gaziantep FK'yı yenerek Galatasaray'la arasındaki puan farkını üçe düşüren Fenerbahçe, cumartesi günü Dolmabahçe'de Beşiktaş'a konuk olacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray uyarısı!

Dev derbi öncesinde sarı-lacivertliler, liderlik hesapları yapmaya başladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray uyarısı!

Jose Mourinho'nun öğrencileri, averaj olarak da Galatasaray'ın önünde olduğu için siyah-beyazlıları yenmesi halinde maç fazlasıyla sarı-kırmızılılardan liderliği devralacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray uyarısı!

Jose de öğrencilerini bu yönde motive etmeyi sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray uyarısı!

HATA İSTEMİYORUM

Oyuncularına nakış gibi planlarını işleyen Portekizlinin perşembe günkü idmanda, "Sizden derbide iyi bir sonuç bekliyorum ve liderliği istiyorum" diyerek seslendiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray uyarısı!

Beşiktaş'ın durumunun kendilerini ilgilendirmediğinin altını çizen Mourinho, rehavet uyarısında da bulundu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes kayıp Anadolu Efes kayıp 01:19
Icardi'den alkış alan hareket! Icardi'den alkış alan hareket! 01:18
Fenerbahçe'den Real destanı Fenerbahçe'den Real destanı 01:18
Kumpas varsa nasıl öndesin? Kumpas varsa nasıl öndesin? 01:15
Özbek'ten Hacıosmaoğlu'na yanıt geldi! Özbek'ten Hacıosmaoğlu'na yanıt geldi! 01:14
Özbek'ten Hacıosmaoğlu'na yanıt geldi! Özbek'ten Hacıosmaoğlu'na yanıt geldi! 01:02
Daha Eski
F.Bahçe Beko İspanya'da kazandı! F.Bahçe Beko İspanya'da kazandı! 00:54
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu 00:53
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu 00:52
F.Bahçe deplasmanda Olympiakos'u devirdi F.Bahçe deplasmanda Olympiakos'u devirdi 00:49
F.Bahçe deplasmanda Olympiakos'u devirdi F.Bahçe deplasmanda Olympiakos'u devirdi 00:48
Firmino bombası Firmino bombası 00:08