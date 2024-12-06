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Haberler Fenerbahçe En iyisi Livakovic

En iyisi Livakovic

Beşiktaş derbisinde en kritik isimlerden biri olan Dominik Livakovic, bu sezonki performansıyla alkış alıyor. Hırvat eldiven, 13 lig maçının 7’sinde kalesini gole kapattı ve bu alanda zirvede bulunuyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 06:50
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En iyisi Livakovic

Yarın oynanacak dev derbide gözler iki takımın da kalecilerinde olacak. Bu sezon tüm lig maçlarında forma giyen Fenerbahçe'nin Hırvat eldiveni Dominik Livakovic, performansıyla da alkış alıyor. 13 Süper Lig maçında 1170 dakika sahada kalan 29 yaşındaki kaleci, bu karşılaşmaların 7'sinde kalesini gole kapattı. Bu alanda zirvede yer alan Liva, kalesinde ise 12 gol gördü ve ligin de en az gol yiyen ismi. Öte yandan Hırvat basınına konuşan Livakovic, Jose Mourinho'dan da övgüyle bahsetti: "Kariyerinde elde ettiği her şeyi nasıl başardığı her detayında açıkça görülüyor. Takımla özel bir ilişkisi var, tesislere ilk gelen ve son ayrılan o oluyor. Böyle bir antrenörün çalışma prensiplerini hissetmek bir zevk. Onunla çalışmak bir onur." Livakovic, fikstürün çok sıkışık olduğunu ve fiziksel olarak zorlandıklarını söyledi.

AYNI MAHALLEDEYİZ

Livakovic, "Dzeko, Tadic ve Kostic ile harika bir iletişimim var. Sabah antrenmandan önce birlikte kahve içiyoruz. Hepimiz aynı mahallede yaşıyoruz, bu durum program yapmamızı kolaylaştırıyor ve böylece akşam yemeğine çıkabiliyoruz" dedi.

ÜZERİMİZDE BASKI VAR

Dominik Livakovic, "Dinamo Zagreb de taraftar baskısının ne anlama geldiğini hissettiğim büyük bir kulüptü. Fenerbahçe ise otuz milyon taraftarı olan ve uzun süredir şampiyon olamayan bir takım. Bu yüzden tabii ki üzerimizde baskı var çünkü burası büyük bir kulüp. Şehirde dolaşırken ya da nerede olursanız olun bunu her an adımda görebiliyorsunuz" diye konuştu.

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