TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Meksika duvarı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak Meksikalı o yıldızla defans hattını güçlendirmeyi planlıyor. İşte haberin tüm detayları...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
8 MİLYON EURO
15 MAÇTA OYNADI
29 KEZ MİLLİ OLDU
Meksikalı stoper, 29 kez milli olurken 1 kez gol sevinci yaşadı. Johan Vasquez, kariyerinde Cremonese, Pumas, Monterrey, Cimarrones ve Poblado gibi takımların da formasını giydi.
TALİPLERİ VAR
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Meksikalı stoper için İtalyan ve Alman kulüpleri de pusuda bekliyor. İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ve Verona başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Alman Ligi'nin köklü kulüplerinden Stuttgart ve Augsburg da tecrübeli stoper Vazquez'i transfer etmek için Ocak ayında hamle yapacak.
DİĞER