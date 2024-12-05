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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Meksika duvarı!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Meksika duvarı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak Meksikalı o yıldızla defans hattını güçlendirmeyi planlıyor. İşte haberin tüm detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Meksika duvarı!

Fenerbahçe sezon ortasında savunmasını güçlendirmek için harekete geçti. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, transfer görüşmelerinde yönetimden öncelikli olarak sol ayaklı stoper takviyesi istedi.

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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Meksika duvarı!

8 MİLYON EURO
Takvim'in haberine göre bunun üzerine harekete geçen Sarı-Lacivertli Yönetim, İtalyan ekibi Genoa'nın 26 yaşındaki Meksikalı stoperi Johan Vasquez'i gündemine aldı. 2022 yılından beri Serie A ekibi Genoa'da forma giyen başarılı oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Meksika duvarı!

15 MAÇTA OYNADI
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin yerini doldurmak için sol ayaklı stoper takviyesi yapacak olan Fenerbahçe'de Vasquez ismine Mourinho'nun da onay verdiği öğrenildi. Bu sezon Genoa formasıyla 15 karşılaşmada görev alan tecrübeli oyuncunun gol veya asisti bulunmuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Meksika duvarı!

29 KEZ MİLLİ OLDU

Meksikalı stoper, 29 kez milli olurken 1 kez gol sevinci yaşadı. Johan Vasquez, kariyerinde Cremonese, Pumas, Monterrey, Cimarrones ve Poblado gibi takımların da formasını giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Meksika duvarı!

TALİPLERİ VAR

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Meksikalı stoper için İtalyan ve Alman kulüpleri de pusuda bekliyor. İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ve Verona başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Alman Ligi'nin köklü kulüplerinden Stuttgart ve Augsburg da tecrübeli stoper Vazquez'i transfer etmek için Ocak ayında hamle yapacak.

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