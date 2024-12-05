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Haberler Fenerbahçe Potada rakip Real Madrid

Potada rakip Real Madrid

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yarın soluğu İspanya'da alacak. Başkent ekibi Real Madrid ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet. TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Beko, 9 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile Paris'in ardından 2. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Potada rakip Real Madrid
THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yarın soluğu İspanya'da alacak. Başkent ekibi Real Madrid ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet. TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Beko, 9 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile Paris'in ardından 2. sırada bulunuyor.
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