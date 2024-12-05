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Potada rakip Real Madrid
THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yarın soluğu İspanya'da alacak. Başkent ekibi Real Madrid ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet. TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Beko, 9 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile Paris'in ardından 2. sırada bulunuyor.
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