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Haberler Fenerbahçe Mourinho'nun yeni gözdesi

Mourinho'nun yeni gözdesi

Süper Lig'de forma giydiği son 2 karşılaşmada 3 gol atıp 1 de asist kaydederek takımının galibiyetlerinde kritik bir rol üstlenen Oğuz Aydın'ın derbide de sahada olması bekleniyor. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kendisine verdiği şansı iyi değerlendiren 24 yaşındaki oyuncu bir aksilik olmazsa Tüpraş Stadı'ndaki derbideki yerini alacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Mourinho'nun yeni gözdesi
Süper Lig'de forma giydiği son 2 karşılaşmada 3 gol atıp 1 de asist kaydederek takımının galibiyetlerinde kritik bir rol üstlenen Oğuz Aydın'ın derbide de sahada olması bekleniyor. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kendisine verdiği şansı iyi değerlendiren 24 yaşındaki oyuncu bir aksilik olmazsa Tüpraş Stadı'ndaki derbideki yerini alacak.
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