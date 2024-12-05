DİĞER
Mourinho'nun yeni gözdesi
Süper Lig'de forma giydiği son 2 karşılaşmada 3 gol atıp 1 de asist kaydederek takımının galibiyetlerinde kritik bir rol üstlenen Oğuz Aydın'ın derbide de sahada olması bekleniyor. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kendisine verdiği şansı iyi değerlendiren 24 yaşındaki oyuncu bir aksilik olmazsa Tüpraş Stadı'ndaki derbideki yerini alacak.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.