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Guardiola: Benziyoruz
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, meslektaşı ve uzun yıllar karşılıklı rakip olduğu Jose Mourinho'nun kulaklarını çınlattı. Liverpool mağlubiyeti sonrasında tribünlere tıpkı daha önce Mourinho'nun yaptığı gibi kazandığı şampiyonlukların sayısını parmaklarıyla işaret eden Guardiola, "Jose ile birbirimize benziyoruz. Ama ben 6 kez kazandım, o 3 kez kazandı. Bu konuda onunla aynı fikirdeyiz. İkimiz de insanların düşündüğünden iyi olduğumuzu gösterdik" dedi.
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