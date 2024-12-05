  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fred'e özel görev

Fred'e özel görev

Sarı-lacivertli takımın orta alandaki en büyük kozu olan Fred'e derbide de büyük iş düşecek. Bu sezon ligde forma giydiği 10 karşılaşmada 4 gol atıp 4 de asist yapan Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ı paslarıyla yıkacak. Özellikle savunma arkasına atılacak toplarda Mourinho'nun en güvendiği isim olan Fred, derbiye özel olarak hazırlanıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fred'e özel görev
Sarı-lacivertli takımın orta alandaki en büyük kozu olan Fred'e derbide de büyük iş düşecek. Bu sezon ligde forma giydiği 10 karşılaşmada 4 gol atıp 4 de asist yapan Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ı paslarıyla yıkacak. Özellikle savunma arkasına atılacak toplarda Mourinho'nun en güvendiği isim olan Fred, derbiye özel olarak hazırlanıyor.
F.Bahçe'ye Meksika duvarı!
G.Saray'a alternatif Almanya'dan!
DİĞER
Salı akşamının galibi “Bir Gece Masalı” Canfeza vuruldu, Asaf Bey’in kayıp torun ceylan köşke geldi!
Yılın son MGK'sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Gündem Suriye
F.Bahçe'ye Mali rüzgarı!
G.Saray'dan Osimhen için kaynak hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Acun Ilıcalı'dan Talisca açıklaması! Acun Ilıcalı'dan Talisca açıklaması! 01:37
Ilıcalı: Becao'nun pozisyonu penaltıydı Ilıcalı: Becao'nun pozisyonu penaltıydı 01:37
"G.Saray'ın değil Eyüpspor'un hakkı yendi!" "G.Saray'ın değil Eyüpspor'un hakkı yendi!" 01:36
G.Saray'dan Acun Ilıcalı konuşurken paylaşım! G.Saray'dan Acun Ilıcalı konuşurken paylaşım! 01:36
Ilıcalı: Davinson Sanchez atılmalıydı Ilıcalı: Davinson Sanchez atılmalıydı 01:36
Acun Ilıcalı'dan G.Saray'a sert sözler! Acun Ilıcalı'dan G.Saray'a sert sözler! 01:36
Daha Eski
G.Saray'dan flaş bildiri! 2052 yılına kadar... G.Saray'dan flaş bildiri! 2052 yılına kadar... 01:36
G.Saray için Sainz'te karar çıktı! G.Saray için Sainz'te karar çıktı! 01:36
Icardi'den Johnny Depp paylaşımı! Icardi'den Johnny Depp paylaşımı! 01:36
G.Saray'da müjde gelişme! Antrenmana çıktı... G.Saray'da müjde gelişme! Antrenmana çıktı... 01:36
Cumhurbaşkanlığı Kupası F.Bahçe'nin! Cumhurbaşkanlığı Kupası F.Bahçe'nin! 01:36
Van Spor penaltılarda turladı! Van Spor penaltılarda turladı! 01:36