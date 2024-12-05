DİĞER
Fred'e özel görev
Sarı-lacivertli takımın orta alandaki en büyük kozu olan Fred'e derbide de büyük iş düşecek. Bu sezon ligde forma giydiği 10 karşılaşmada 4 gol atıp 4 de asist yapan Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ı paslarıyla yıkacak. Özellikle savunma arkasına atılacak toplarda Mourinho'nun en güvendiği isim olan Fred, derbiye özel olarak hazırlanıyor.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.