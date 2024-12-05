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Haberler Fenerbahçe En-Nesyri lige ısındı

En-Nesyri lige ısındı

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En- Nesyri son haftalarda ligde kalitesini ortaya koymaya başladı. Sezona tutuk bir başlangıç yapan ancak ardından açılan 27 yaşındaki golcü, skor katkısı sağladığı maçlarda takımına önemli destek oldu. Ligde 6 farklı maçta skora tesir eden En-Nesyri'nin 3 gol 3 asist yaptığı maçlardan F.Bahçe 16 puan çıkardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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En-Nesyri lige ısındı
Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En- Nesyri son haftalarda ligde kalitesini ortaya koymaya başladı. Sezona tutuk bir başlangıç yapan ancak ardından açılan 27 yaşındaki golcü, skor katkısı sağladığı maçlarda takımına önemli destek oldu. Ligde 6 farklı maçta skora tesir eden En-Nesyri'nin 3 gol 3 asist yaptığı maçlardan F.Bahçe 16 puan çıkardı.
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