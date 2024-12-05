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Çağlar Söyündürücü'den sevindirici haber
Sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir aydır sahalardan uzak kalan Çağlar Söyüncü, takımla birlikte çalışmalara başladı. Savunmadaki eksikler yüzünden rotasyon yapmakta güçlük çeken Jose Mourinho, milli yıldızın takıma katılmasıyla birlikte rahatladı. Çağlar'ın durumunu takip eden Mourinho oyuncusunu derbi kadrosuna dahil edebilir.
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