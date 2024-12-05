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Haberler Fenerbahçe Çağlar Söyündürücü'den sevindirici haber

Çağlar Söyündürücü'den sevindirici haber

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir aydır sahalardan uzak kalan Çağlar Söyüncü, takımla birlikte çalışmalara başladı. Savunmadaki eksikler yüzünden rotasyon yapmakta güçlük çeken Jose Mourinho, milli yıldızın takıma katılmasıyla birlikte rahatladı. Çağlar'ın durumunu takip eden Mourinho oyuncusunu derbi kadrosuna dahil edebilir.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Çağlar Söyündürücü'den sevindirici haber
Sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir aydır sahalardan uzak kalan Çağlar Söyüncü, takımla birlikte çalışmalara başladı. Savunmadaki eksikler yüzünden rotasyon yapmakta güçlük çeken Jose Mourinho, milli yıldızın takıma katılmasıyla birlikte rahatladı. Çağlar'ın durumunu takip eden Mourinho oyuncusunu derbi kadrosuna dahil edebilir.
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