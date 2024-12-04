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Haberler Fenerbahçe Samandıra'da liderlik planı

Samandıra'da liderlik planı

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçında alınan üç puanın ardından liderlik planları yapılmaya başlandı. Galatasaray'ın evinde Eyüpspor'la berabere kaldığı haftada; taraftarının önünde üç gollü bir galibiyete imza atan sarı-lacivertliler, ezeli rakibiyle aradaki 5 puanlık farkı 3'e düşürdü. Son haftalarda gollü galibiyetlere imza atan Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si, averaj olarak da Galatasaray'ın önüne geçti ve avantajı eline geçirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Samandıra'da liderlik planı

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçında alınan üç puanın ardından liderlik planları yapılmaya başlandı. Galatasaray'ın evinde Eyüpspor'la berabere kaldığı haftada; taraftarının önünde üç gollü bir galibiyete imza atan sarı-lacivertliler, ezeli rakibiyle aradaki 5 puanlık farkı 3'e düşürdü. Son haftalarda gollü galibiyetlere imza atan Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si, averaj olarak da Galatasaray'ın önüne geçti ve avantajı eline geçirdi.

PAZAR ZİRVEDE OLACAK

Cumartesi günü Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, derbiden galibiyetle ayrılması halinde pazar gününe lider olarak başlayacak. Pazar günü ise Galatasaray, Sivasspor deplasmanında olacak. Sarı-kırmızılılar, yiğidolara mağlup olursa Fenerbahçe hem puanları eşitlemiş olacak hem de liderliği ezeli rakibinden devralacak. Sarı-lacivertli yönetim ve teknik heyet futbolcuları liderlik için motive etmeye başladı.

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