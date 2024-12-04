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Haberler Fenerbahçe Engelleri aştılar

Engelleri aştılar

Fenerbahçe ve Galatasaray camiasının önde gelen isimleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Dzeko ve Barış Alper özel maçta birlikte yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Engelleri aştılar

Fenerbahçe ve Galatasaray camiasının önde gelen isimleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Pendik'te düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Sabah saatlerinde gerçekleşen organizasyona sarı-lacivertliler adına asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray adına ise başkan Dursun Özbek katıldı. Bu hafta sonu oynanan maçlar sonrasında sert açıklamalar yapan ikili, bu etkinlikte selamlaştı. Ilıcalı, Özbek'in yanına gidip elini sıktı.

FARKLI TAKIMLARDA YER ALDILAR

Etkinliğe Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko ile Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz da katıldı. Bugüne özel düzenlenen 'özel' maçta iki futbolcu farklı takımlarda görev yaptı. Dzeko mavi takımda, Barış ise kırmızı takımın formasıyla sahada yer aldı. Maç öncesi de formalarıyla birlikte objektiflere poz veren ikili arasında dostane anlar yaşandı. Edin Dzeko, karşılaşma sonrasında ise G.Saraylı taraftarın formasını imzaladı.

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