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Haberler Fenerbahçe Acun Ilıcalı konuşuyor | CANLI

Acun Ilıcalı konuşuyor | CANLI

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, A Spor'da katıldığı programda gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 23:31 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 23:50
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Acun Ilıcalı konuşuyor | CANLI

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, A Spor'da Gündem Özel programına konuk oluyor. Geçtiğimiz gün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in katıldığı ve çarpıcı açıklamalarda bulunduğu programda bu kez Acun Ilıcalı, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor ve soruları yanıtlıyor.

Gündemi sarsacak o açıklamaları haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ACUN ILICALI KONUŞUYOR

ASpor CANLI YAYIN

"GÖNÜL İSTER Kİ..."

Gönül ister ki, keşke başkanlar çıkıp canlı yayında karşılıklı konuşabilse. Maalesef mümkün olmuyor. Asbaşkanlar buluşsun diyebilirsiniz. Sözleşiyoruz. Anlaşıyoruz. Bu da mümkün olmuyor.

"G.SARAY'IN 10 KİŞİ KALMASI GEREKİYORDU"

Galatasaray Başkanı'nın "Üzerimize oyunlar oynanıyor, hakem emirli bir şekilde geldi" ifadelerini isterseniz bir kere daha hatırlayalım. Davinson Sanchez, Galatasaray - Eyüpspor maçında yüzde yüz bir şekilde sarı karttan en kötü ikinci sarı karttan atılmalı mıydı, değil miydi? Hepimiz hemfikiriz bu konuda. Galatasaray'ın 50. dakikada 10 kişi kalması gerekiyordu. İkincisi bir penaltı pozisyonu var bütün hakemler hemfikir. İki tane net pozisyon var, yüzde yüz. Burada tartışması gerekilen bir şey olduğunu düşünmüyorum.

Bu olay bir tiyatro. Galatasaray'ın hakkının yendiğine inandırma sistemi. Halbuki öyle bir şey yok. Galatasaray'ın hakkı yenmedi. Eyüpspor'un hakkı yendi.

"YALIDA BULUŞMA FALAN OLMADI"

Sayın Dursun Özbek yanlış söylüyorsunuz. Yalıda falan buluşma olmadı. Peki benim sormak istediğim bir şey var. Şanlıurfa'da o dönemin Federasyon başkanıyla Kundura fabrikasında basından gizli görüşme oldu mu olmadı mı?

Ilıcalı: Davinson Sanchez atılmalıydı
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