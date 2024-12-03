Vitesi 5'e taktı

Fenerbahçe, umutlu, Fenerbahçeli camia ve taraftarlar mutlu... Galatasaray'ın Eyüpspor'la berabere kaldığı haftada Gaziantep FK'yı konuk eden sarı-lacivertliler, ecel terleri döktüğü maçı son çeyrekte bulduğu gollerle kazandı. Rakibini 3-1 gibi net bir skorla deviren Fenerbahçe, ligde üst üste beşinci galibiyetini aldı ve Galatasaray'la zirvede puan farkını üçe indirdi. Maça oldukça hızlı başlayan sarı-kanarya, henüz üçüncü dakika Oğuz Aydın'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak golden sonra oyun üstünlüğünü eline geçiren taraf Gaziantep FK oldu.

GALİBİYET SON ÇEYREKTE GELDİ

Selçuk İnan'ın öğrencileri, Fenerbahçe kalesini ablukaya alirken aradığı golü de 41'de Okereke'yle buldu. İlk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıya Amrabat ve Maximin hamleleriyle başlayan Jose Mourinho, oyunu tamamen kontrolüne aldı. Sağlık sollu ataklarla da Fenerbahçe galibiyeti aradı. Aradığını geç de olsa buldu. Önce 78'de kullanılan köşe vuruşunda Becao, skoru 2-1'e getirdi. 66'da En-Nesyri'nin yerine oyuna giren Edin Dzeko 89'da sahneye çıktı ve muhteşem bir golle karşılaşmanın skorunu ilan etti. Fenerbahçe, maç sonu galibiyetin sevincini tribünlerdeki taraftarıyla yaşadı.

86'DA ORTALIK KARIŞTI

86. dakikada yaşanan taç atışı sonrasında saha içi bir anda karıştı. Selçuk İnan'ın sarı kart görmesinin ardından Viana, topu ayağında tutan Fenerbahçeli futbolcuyu ittirdi. Ardından Mert Müldür, Viana'yı ittirdi. Ortalık sonrasında bir anda karıştı. Hakem Alper Akarsu, iki oyuncuya da saır kart gösterdi.

ÇALIŞTIĞIMIZ YERDEN GOL YEDİK

Gaziantep Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Bireysel hatadan golü yedik. Böyle bir deplasmanda geri dönüşler zor oluyor. Golü yedikten sonra oyunun hakimi olduk. Topa hakim olduk, golü bulduk. 75 dakika boyunca her şeyi sahaya yansıttık. Duran toplarda etkili olduklarını biliyorduk buna da çalıştık ama burası Fenerbahçe deplasmanı. Ancak çalıştığımız yerden gol yedik" diye konuştu.

AMRABAT İKİNCİ YARI DÖKTÜRDÜ

Mide enfeksiyonu geçirdiği için Slavia Prag maçının kadrosuna alınmayan Sofyan Amrabat, dün Gaziantep FK karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Faslı oyuncu, İsmail Yüksek'in yerine oyuna girdi. Amrabat sergilediği oyunla da takımı adeta çehresini değiştirdi.

DJIKU'YA BJK DERBİSİ ÖNLEMİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbi öncesinde Alexander Djiku'yu riske etmedi. Sarı kart ceza sınırında olan Ganalı stoperin yerine ise Rodrigo Becao, ilk 11'de başladı. Djiku, oynasa ve kart görse Beşiktaş derbisinde cezalı olacağı için oynayamayacaktı.

"GÜÇLÜ OYNADIK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep galibiyetinin ardından şunları söyledi: "Maça iyi ve güçlü başladık. Pozisyonlar ürettik. İkiyi ve üçü atabilir, maçı koparabilirdik ama atamadık. İyi bir takım ve iyi bir hocaya sahip Gaziantep. İyi oynamaya başladılar. Taktiksel olarak iyilerdi. Bize problem çıkardılar. Üzerimizde beraberlik sonrası baskı hissettik ama ikinci 45'te çok çok güçlü oynadık. Şutlar çektik, ortalar yaptık bu da bize golleri getirdi. Derbiler her zaman derbidir. Zor olacak."

KADRODA 5 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmadı. Bu isimlerin yanı sıra Cengiz Ünder ile Bartuğ Elmaz da teknik heyet tercihi nedeniyle kadro dışında kaldı. Sarı- lacivertliler, 5 eksikle Antep karşısına çıkmış.

HAKKINI VERİYOR

Filip Kostic, dün yine sol bekte oynadı. Bu sezon 7'nci kez forma şansı bulan Sırp oyuncu, sergilediği performansla alkış aldı. Kayserispor maçında 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan tecrübeli futbolcu, dün de Fenerbahçe'nin sol kanattaki atak başlangıçlarında önemli rol oynadı. Filip Kostic, dün üst üste üçüncü kez 90 dakika sahada kaldı.

PENALTI İTİRAZI

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının ilk yarısında penaltı bekledi. 5'inci dakikada Lungoyi'nin ortasında Antepli futbolcular, Osayi'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu. VAR'dan uyarı gelmedi, hakem Alper Akarsu devam ettirdi. Uzun süre Antepliler itirazlarını sürdürdü.