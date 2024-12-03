Dzeko durmuyor

En önemli rakibi G.Saray'ın puan kaybettiği haftada kritik bir mücadeleye çıkan F.Bahçe'de golcüler yine üzerine düşeni yaptı. Youssef En-Nesyri mücadelenin 3. dakikasında Oğuz'un golünde asiste imzasını atarken, 66. dakikada oyuna dahil olan Edin Dzeko da yine boş geçmedi. 89. dakikada Fred'in harika uzun pasına gelişine vuran Bosna Hersekli yıldız fileleri buldu.

BUNU HEP YAPIYOR

Hafta arasında oynanan Slavia maçında olduğu gibi yine gelişine müthiş vuran 38 yaşındaki futbolcu yine klasını konuşturdu. İlerleyen yaşına rağmen gösterdiği müthiş performansla büyük beğeni toplayan Edin Dzeko, bu sezon Süper Lig'deki 8. golünü kaydederek takımının bu alandaki en etkili ismi oldu. Yapılan transferere rağmen Dzeko takımının vazgeçilmezi olduğunu bir kez daha gösterdi.

EN-NESYRI'DEN ŞIK BİR ASİST

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri dün akşam oynanan karşılaşmada skor üretemedi ancak yine tabelanın değişmesine katkıda bulundu. Oğuz'un 3. dakikada attığı golde güzel bir asist yapan En-Nesyri, yükselen formunu sürdürdü. Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmada 5. skor katkısını üreten Faslı yıldız, bu sürede 2 gol 3 asist kaydetti.

TARAFTARLAR YİNE YALNIZ BIRAKMADI

Süper Lig'de zirvedeki rakibi G.Saray'ın puan kaybından sonra G.Antep mücadelesi daha büyük bir öneme sahip olan F.Bahçe'de taraftarlar üzerlerine düşeni yaptı. Kadıköy'ü tıka basa dolduran taraftarlar, takımlarına desteğini hissettirdi.

10 NUMARA TADIC

Kendisine verilen her görevi büyük bir başarıyla yerine getiren Dusan Tadic, G.Antep karşısında forvet arkasında görev aldı. Maçların büyük çoğunluğunda kanatlarda görev alan Sırp yıldız, dün de 10 numaranın hakkını verdi. Takımını 2-1 öne geçiren Becao'ya asisti yapan Dusan Tadic, Süper Lig'de'ki asist sayısını da böylece 6'ya yükseltmeyi başardı.

MAXIMIN DİREĞE!

Bu sezon gösterdiği performansla F.Bahçe'ye önemli katkı sağlayan Allan Saint-Maximin, dün de ikinci yarıda oyuna dahil olarak enerjisini sahaya yansıttı. 57'de ceza alanı dışından bir şutu direkten dönen Fransız yıldız, takımının hücumda üretken olmasına yardımcı oldu. Direkten dönen şutu haricinde de bir kaç kaz gole yaklaşan Maximin beğeni topladı.

BECAO HAYAT VERDİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Becao dün en kritik anda sahneye çıktı. Dakikalar 78'i gösterdiğinde Tadic'in kullandığı kornere iyi yükselip takımını 2-1 öne geçiren Sambacı, maç sonunda ise şöyle konuştu: "Bugün gol atmayı çok istiyordum. Özgüvenim açısından önemliydi."

GÖZÜN AYDIN

Sezon başında G.Saray ile girdiği Oğuz Aydın yarışından zaferle ayrılan F.Bahçe'de yüzler gülüyor. Yıldız futbolcu Kayseri maçındaki başarılı formunu dün de G.Antep önünde sürdürmeyi başardı. Dakikalar henüz 3'ü gösterdiğinde En-Nesyri'nin güzel asistinde sol çaprazdan fileleri bulan Oğuz Aydın, kendisine güvenenleri boşa çıkarmadı. Karşılaşma bitiminde bulduğu şansı iyi değerlendirdiğini belirten Oğuz, "Hocamız Mourinho bana adım adım gitmemeizi söylemişti. Ben de şansımı bekledim ve en iyisini yapmaya çalıştım* ifadelerini kullandı.

İRFAN YENİDEN FORMAYI KAPTI

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci ligde 2 maç sonra formasına kavuştu. Bu sezon ligde 3. kez sahaya ilk 11'de başlayan başarılı futbolcu, Blavia mücadelesinin son anlarında oyuna dahil olmuştu. Milli yıldızın sakatlık sonrasında tamamen hazır olduğunu düşünen Teknik Direktör Jose Mourinho, oyuncusuna G.Antep karşısında formayı verdi.