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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de şok Allan Saint-Maximin gelişmesi! Ocak ayında...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de şok Allan Saint-Maximin gelişmesi! Ocak ayında...

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiralık olarak katılan Allan Saint-Maximin hakkında gündemi sarsan bir iddia geldi. 27 yaşındaki yıldızın ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılabileceği belirtildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 12:55 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 12:57
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de şok Allan Saint-Maximin gelişmesi! Ocak ayında...

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de şok Allan Saint-Maximin gelişmesi! Ocak ayında...

Sarı lacivertliler ocak ayında önemli takviyeler yaparak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de şok Allan Saint-Maximin gelişmesi! Ocak ayında...

Kanarya'da takıma dahil olacak isimlerin yanı sıra gidecek futbolcular da büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de şok Allan Saint-Maximin gelişmesi! Ocak ayında...

Ancak Fenerbahçe'de ara transfer dönemine dair beklenmedik bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de şok Allan Saint-Maximin gelişmesi! Ocak ayında...

Sarı lacivertlilerin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin hakkında gündem yaratacak bir iddia geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de şok Allan Saint-Maximin gelişmesi! Ocak ayında...

Konuya dair haberi ise Suudi Arabistan basını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de şok Allan Saint-Maximin gelişmesi! Ocak ayında...

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de şok Allan Saint-Maximin gelişmesi! Ocak ayında...

F.BAHÇE'DE MAXIMIN KRİZİ!

365scoresarabic'te yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Al-Ahli kulübü, ocak ayında bonservisini eline bulundurduğu Allan Saint-Maximin'i geri çağırmayı düşünüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de şok Allan Saint-Maximin gelişmesi! Ocak ayında...

Al-Ahli'nin ocak ayında mutlak bir kanat takviyesi yapmak için harekete geçtiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de şok Allan Saint-Maximin gelişmesi! Ocak ayında...

Ancak Al-Ahli'nin önemli bir yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamasının zor olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de şok Allan Saint-Maximin gelişmesi! Ocak ayında...

Bu sebepten dolayı Arabistan temsilcisinin, Fenerbahçe'de oynayan Allan Saint-Maximin'in kiralık sözleşmesini iptal edebileceği öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de şok Allan Saint-Maximin gelişmesi! Ocak ayında...

Öte yandan Fenerbahçe sezon başında KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır."

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de şok Allan Saint-Maximin gelişmesi! Ocak ayında...

"İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Avro, 4 eşit taksitle ödenecektir."

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de şok Allan Saint-Maximin gelişmesi! Ocak ayında...

"İlgili sözleşme uyarınca, oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de şok Allan Saint-Maximin gelişmesi! Ocak ayında...

Yapılan sözleşmede Al-Ahli'nin, Allan Saint-Maximin'i istediği zaman geri çağırma durumuyla ilgili bir açıklama yapılmamıştı.

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