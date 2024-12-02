TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de şok Allan Saint-Maximin gelişmesi! Ocak ayında...

Ancak Al-Ahli'nin önemli bir yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamasının zor olduğu kaydedildi.

Bu sebepten dolayı Arabistan temsilcisinin, Fenerbahçe'de oynayan Allan Saint-Maximin'in kiralık sözleşmesini iptal edebileceği öne sürüldü.