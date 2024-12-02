TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de şok Allan Saint-Maximin gelişmesi! Ocak ayında...
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiralık olarak katılan Allan Saint-Maximin hakkında gündemi sarsan bir iddia geldi. 27 yaşındaki yıldızın ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılabileceği belirtildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 12:55 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 12:57
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Ancak Fenerbahçe'de ara transfer dönemine dair beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Sarı lacivertlilerin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin hakkında gündem yaratacak bir iddia geldi.
Konuya dair haberi ise Suudi Arabistan basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
F.BAHÇE'DE MAXIMIN KRİZİ!
365scoresarabic'te yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Al-Ahli kulübü, ocak ayında bonservisini eline bulundurduğu Allan Saint-Maximin'i geri çağırmayı düşünüyor.
Al-Ahli'nin ocak ayında mutlak bir kanat takviyesi yapmak için harekete geçtiği belirtildi.
Ancak Al-Ahli'nin önemli bir yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamasının zor olduğu kaydedildi.
Bu sebepten dolayı Arabistan temsilcisinin, Fenerbahçe'de oynayan Allan Saint-Maximin'in kiralık sözleşmesini iptal edebileceği öne sürüldü.
Öte yandan Fenerbahçe sezon başında KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır."
"İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Avro, 4 eşit taksitle ödenecektir."
"İlgili sözleşme uyarınca, oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
Yapılan sözleşmede Al-Ahli'nin, Allan Saint-Maximin'i istediği zaman geri çağırma durumuyla ilgili bir açıklama yapılmamıştı.
BU SEZON 18 MAÇA ÇIKTI!
Fransız yıldız bu sezon sarı lacivertli formayla toplam 17 maça çıktı.
Allan Saint-Maximin bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistle oynadı.
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