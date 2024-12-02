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Haberler Fenerbahçe Talisca transferinde kritik toplantı! Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı

Talisca transferinde kritik toplantı! Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı

Fenerbahçe'nin devre arasında renklerine bağlamak istediği Talisca'dan gelişmeler gelmeye devam ediyor. Transferi bitirmek isteyen sarı lacivertli yönetim, oyuncu için düğmeye bastı ve körfezde kritik bir zirve yapma kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Talisca transferinde kritik toplantı! Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı

Ara transferde çok önemli ve ses getirecek hamleler yapmayı planlayan Fenerbahçe'de Anderson Talisca heyecanı yaşanıyor.

Talisca transferinde kritik toplantı! Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı

Sarı lacivertliler yaklaşık 3 haftadır gündemin ilk sırasında olan Brezilyalı yıldız için en ciddi hamleyi yapmaya hazırlanıyor.

Talisca transferinde kritik toplantı! Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı

TALISCA BÜYÜK ORANDA TAMAM

Takvim'den alınan bilgilere göre Sportif Direktör Mario Branco ve transferlerden sorumlu yönetici olan Asbaşkan Acun Ilıcalı önümüzdeki hafta içinde Suudi Arabistan'a çıkarma yapıcak.

Talisca transferinde kritik toplantı! Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı

Burada hem Talisca ve menajeri hem de Al Nassr kulübünün yetkilileri ile yüz yüze görüşmeler gerçekleşeceği öğrenildi.

Talisca transferinde kritik toplantı! Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı

Son gelinen noktada Brezilyalı yıldız birçok konuda Fenerbahçe'ye 'evet' demiş ve olay Al Nassr'ın ekonomik anlamda iknasına kalmıştı.

Talisca transferinde kritik toplantı! Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı

Anderson Talisca'nın sarı-lacivertli formayı giymek için maaş konusunda indirime de hazır olduğu ancak kiralama veya satın alma yönteminin henüz kesinleşmediği belirlendi.

Talisca transferinde kritik toplantı! Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı

İPLERİ KOPAR, IMZAYI AT

Fenerbahçe'nin mali şartların uygun olması durumunda Sambacı'yı tapusuyla kadroya katmak istediği ifade edildi.

Talisca transferinde kritik toplantı! Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı

Sarı-lacivertlilerin Talisca'nın Al Nassr ile bağlarını koparması ve ardından imzayı atması formülünü de Arabistan'daki görüşmelerde masaya getireceği belirtildi.

Talisca transferinde kritik toplantı! Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı

Talisca şartların oluşması halinde Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak bakıyor.

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