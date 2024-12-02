Talisca transferinde kritik toplantı! Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı
Fenerbahçe'nin devre arasında renklerine bağlamak istediği Talisca'dan gelişmeler gelmeye devam ediyor. Transferi bitirmek isteyen sarı lacivertli yönetim, oyuncu için düğmeye bastı ve körfezde kritik bir zirve yapma kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Burada hem Talisca ve menajeri hem de Al Nassr kulübünün yetkilileri ile yüz yüze görüşmeler gerçekleşeceği öğrenildi.
Son gelinen noktada Brezilyalı yıldız birçok konuda Fenerbahçe'ye 'evet' demiş ve olay Al Nassr'ın ekonomik anlamda iknasına kalmıştı.
Anderson Talisca'nın sarı-lacivertli formayı giymek için maaş konusunda indirime de hazır olduğu ancak kiralama veya satın alma yönteminin henüz kesinleşmediği belirlendi.
İPLERİ KOPAR, IMZAYI AT
Fenerbahçe'nin mali şartların uygun olması durumunda Sambacı'yı tapusuyla kadroya katmak istediği ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerin Talisca'nın Al Nassr ile bağlarını koparması ve ardından imzayı atması formülünü de Arabistan'daki görüşmelerde masaya getireceği belirtildi.
Talisca şartların oluşması halinde Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak bakıyor.
DİĞER