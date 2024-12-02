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Haberler Fenerbahçe Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Zirve takibini sürdüren sarı lacivertlilerde her puan kritik öneme sahip. İşte Jose Mourinho'nun Gaziantep FK karşısında muhtemel ilk 11 seçimi... | Son dakika FB spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında Slavia Prag'ı deplasmanda devirerek, ilk 8 umudunu devam ettiren Fenerbahçe, lige döndü. Sarı lacivertlilerde sıradaki rakip, son haftaların formda takımı Gaziantep FK.

Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Ülker Stadı'ndaki mücadelede tek hedef; sahadan 3 puanla ayrılmak ve şampiyonluk yolunda kayıp yaşamamak. Teknik direktör Jose Mourinho, tüm planlarını da galibiyet üzerine yaptı. Fenerbahçe, Gaziantep'i de devirirse ligdeki son 5 maçını da kazanmış olacak.

Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

KAZANMAK ZORUNDASINIZ

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da dünkü taktik idmanda öğrencilerini uyardığı ve "Yorgunluk, rehavet gibi bahaneler kabul etmiyorum. Herkes çıkacak elinden gelenin en iyisini yapacak. Fenerbahçe formasının hakkını verecek. Taraftarın önünde kazanmak zorundasınız" dediği belirtildi. İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i...

Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

LIVAKOVIC

Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

OSAYI

Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

SAMET

Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

DJIKU

Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

KOSTIC

Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

FRED

Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

İSMAİL

Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

TADIC

Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

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