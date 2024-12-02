Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Ülker Stadı'ndaki mücadelede tek hedef; sahadan 3 puanla ayrılmak ve şampiyonluk yolunda kayıp yaşamamak. Teknik direktör Jose Mourinho, tüm planlarını da galibiyet üzerine yaptı. Fenerbahçe, Gaziantep'i de devirirse ligdeki son 5 maçını da kazanmış olacak.