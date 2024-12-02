Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Zirve takibini sürdüren sarı lacivertlilerde her puan kritik öneme sahip. İşte Jose Mourinho'nun Gaziantep FK karşısında muhtemel ilk 11 seçimi... | Son dakika FB spor haberi
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LIVAKOVIC
OSAYI
SAMET
DJIKU
KOSTIC
FRED
İSMAİL
TADIC
SZYMANSKI
OĞUZ
EN-NESYRI
GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11: DIOUDIS, M'BAKATA, VIANA, ERTUĞRUL, MUSTAFA, NDIAYE, KOZLOWSKI, MAXIM, SORESCU, LUNGOYI, OKEREKE
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