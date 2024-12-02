  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de bilinmeyen Oğuz Aydın detayı! Mourinho geldiğinde...

Fenerbahçe'de bilinmeyen Oğuz Aydın detayı! Mourinho geldiğinde...

Alanya'daki performansı ile taraftarların beğenisini toplayan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı. Mourinho Fenerbahçe'ye geldiği zaman... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de bilinmeyen Oğuz Aydın detayı! Mourinho geldiğinde...

Fenerbahçe formasıyla ilk 11'e Kayseri deplasmanında çıkan ve mücadeleye 2 gol-1 asistle damgasını vuran Oğuz Aydın bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da 38 resmi maça 13 gol/8 asistle damgasını vuran 24 yaşındaki sol kanat, dikkatleri üzerine çekmişti.

Fenerbahçe'de bilinmeyen Oğuz Aydın detayı! Mourinho geldiğinde...

Sadece Türkiye değil Avrupa'da boy gösteren kulüplerin scoutları oyuncuyu yakın takibe almış, sezon bitiminde de hem oyuncunun hem de Alanyaspor'un kapısını çalmaya başlamıştı. Ancak enerbahçe'nin takıma Jose Mourinho'yu getirmesiyle Oğuz da tercihini İstanbul'dan yana kullanmıştı.

Fenerbahçe'de bilinmeyen Oğuz Aydın detayı! Mourinho geldiğinde...

KÜSMEDİ, ÇALIŞTI VE SONUNDA KAZANDI

Sabah'ta yer alan habere göre Hollanda altyapısından yetişen, AZ Alkmar ile futbol hayatı başlayan sonrasında yolu Türkiye'ye düşen Oğuz Aydın, sarı lacivertli takım için ciddi takımların tekliflerini geri çevirdi. İlk olarak Ajax scoutlarından tam not aldı. Hollanda temsilcisi, Alanyaspor'a da resmi teklif iletmişti.

Fenerbahçe'de bilinmeyen Oğuz Aydın detayı! Mourinho geldiğinde...

Ancak Fenerbahçe'nin teklifini de alan Oğuz, Jose Mourinho ile çalışmak için bu teklife "Teşekkür" etti. Ardından Rennes kulübü yakından ilgilendi. 24 yaşındaki futbolcu, Fransa Ligi'ni de kabul etmeyerek Fenerbahçe ısrarını sürdürdü. Portekizli hoca ile süre alamayan, Avrupa listesine yazılmayan oyuncu buna rağmen küsmedi ve hedefine geçen hafta Kayseri'de ulaştı. 2 gol-1 asistle maça damga vurdu.

Talisca transferinde kritik toplantı!
G.Saray Icardi'nin alternatifini buldu!
DİĞER
Bomba dedikodu! Okan Buruk ile eski manken Güzide Duran aşk yaşıyormuş!
CANLI | Halep'te "zafer" pozu İdlib'de hakimiyet! Hama'da hareketlilik Şam'da panik | Tel Rıfat tümüyle SMO kontrolünde
Beşiktaş çıkış arıyor
Mou kararını verdi! İşte Gaziantep 11'i...
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek: Bu akşam anladık ki... Özbek: Bu akşam anladık ki... 01:35
Sergen Yalçın, Beşiktaş kararını açıkladı! Sergen Yalçın, Beşiktaş kararını açıkladı! 01:35
Arda Turan: "Beni mahcup etmediniz" Arda Turan: "Beni mahcup etmediniz" 01:35
Buruk: Rakibimiz iyi niyetli değildi Buruk: Rakibimiz iyi niyetli değildi 01:35
G.Saray Icardi'nin alternatifini buldu! G.Saray Icardi'nin alternatifini buldu! 01:35
Okan Buruk'tan Berke Özer'e tepki! Okan Buruk'tan Berke Özer'e tepki! 01:35
Daha Eski
Arda'dan Okan Buruk'a yanıt! Arda'dan Okan Buruk'a yanıt! 01:35
G.Saray ile Eyüpspor yenişemedi! G.Saray ile Eyüpspor yenişemedi! 01:35
G.Saray taraftarını üzecek görüntü! G.Saray taraftarını üzecek görüntü! 01:35
Berke: Daha önce bu sahada... Berke: Daha önce bu sahada... 01:35
Okan Buruk ve taraftarlardan hakeme büyük tepki! Okan Buruk ve taraftarlardan hakeme büyük tepki! 01:34
G.Saray'ın puan kaybı sonrası F.Bahçe'den paylaşım! G.Saray'ın puan kaybı sonrası F.Bahçe'den paylaşım! 01:34