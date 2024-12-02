Fenerbahçe'de bilinmeyen Oğuz Aydın detayı! Mourinho geldiğinde...

Sadece Türkiye değil Avrupa'da boy gösteren kulüplerin scoutları oyuncuyu yakın takibe almış, sezon bitiminde de hem oyuncunun hem de Alanyaspor'un kapısını çalmaya başlamıştı. Ancak enerbahçe'nin takıma Jose Mourinho'yu getirmesiyle Oğuz da tercihini İstanbul'dan yana kullanmıştı.
KÜSMEDİ, ÇALIŞTI VE SONUNDA KAZANDI
Sabah'ta yer alan habere göre Hollanda altyapısından yetişen, AZ Alkmar ile futbol hayatı başlayan sonrasında yolu Türkiye'ye düşen Oğuz Aydın, sarı lacivertli takım için ciddi takımların tekliflerini geri çevirdi. İlk olarak Ajax scoutlarından tam not aldı. Hollanda temsilcisi, Alanyaspor'a da resmi teklif iletmişti.