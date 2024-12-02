Fenerbahçe'de bilinmeyen Oğuz Aydın detayı! Mourinho geldiğinde...

Sadece Türkiye değil Avrupa'da boy gösteren kulüplerin scoutları oyuncuyu yakın takibe almış, sezon bitiminde de hem oyuncunun hem de Alanyaspor'un kapısını çalmaya başlamıştı. Ancak enerbahçe'nin takıma Jose Mourinho'yu getirmesiyle Oğuz da tercihini İstanbul'dan yana kullanmıştı.