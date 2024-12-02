Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Futbol istatistikler değildir

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacakları maçın öncesinde kritik açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama...

"G.SARAY ŞU AN 6 PUAN ÖNDE"

Kaybetmediler, puan aldılar. O maçtan önce bizden 5 puan öndeler, şimdi 6 puan öndeler. Biz de kazanmak istiyoruz. Rakibimiz iyi durumda. Son maçta kazandılar. Biz de iyi durumdayız. İnanıyorum ki taraftarlarımız itici güç olacaktır.

"DAHA ÇOK KOŞAN KAZANMAZ!"

Futbol, istatistikler değildir. Her zaman daha çok koşan kazanmaz. Nasıl koşmak gerektiğini bilmelisiniz. İyi koşan takımlar, daha fazla üretme şansı yakalarlar. Slavia maçı yoğun bir maçtı. O maçta kulübede opsiyonlar yoktu, savunma ve orta sahada değişiklik yapma şansımız yoktu. Ligde daha şanslıyız bu açıdan.