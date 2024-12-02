  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Boca Juniors Sportif Direktörü'nden Medina açıklaması! "Kararını üstlenmeli"

FENERBAHÇE HABERİ: Boca Juniors Sportif Direktörü'nden Medina açıklaması! "Kararını üstlenmeli"

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için çok uğraştığı ancak transferi gerçekleşmeyen ve ocak ayına kalan Cristian Medina hakkında Boca Juniors Sportif Direktörü dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 16:55 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 17:12
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MEHMET MERT ERENLER
FENERBAHÇE HABERİ: Boca Juniors Sportif Direktöründen Medina açıklaması! "Kararını üstlenmeli"

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin transfer etmek için çok uğraştığı ancak Boca Juniors'ın bırakmamak istememesi sonucu transferi devre arasına kalan Cristian Medina hakkında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Boca Juniors Sportif Direktöründen Medina açıklaması! "Kararını üstlenmeli"

Sarı-lacivertlilerin Medina için 10+5 milyon dolar bonservis bedelinde anlaştığı ancak Boca Juniors ile ödeme planı konusunda uzlaşamadığı belirtilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Boca Juniors Sportif Direktöründen Medina açıklaması! "Kararını üstlenmeli"

Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için kulübünde kadro dışı kalmayı göze alan Medina, 20 Ekim tarihinden bu yana Boca Juniors'ın çıktığı hiçbir maçta kadroda yer almadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Boca Juniors Sportif Direktöründen Medina açıklaması! "Kararını üstlenmeli"

Son olarak Boca Juniors Sportif Direktörü Mauricio Serna, yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ: Boca Juniors Sportif Direktöründen Medina açıklaması! "Kararını üstlenmeli"

"KARARINI ÜSTLENMELİ"

TYC Sports'ta yer alan habere göre; Serna, Medina hakkında "Cristian bize karşı açıktı, müzakereyi bitirmek için mantıklı bir zaman olduğunu düşündük. Kulüp olarak bazı olasılıklar vardı, gerçekleşmedi ve pekala... Karar oyuncu tarafından verildi ve kararı o üstlenmeli" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Boca Juniors Sportif Direktöründen Medina açıklaması! "Kararını üstlenmeli"

"BAKALIM NE KADAR İLERİ GİDECEK"

Medina'nın affedilme ihtimali hakkında da konuşan Serna, "Gördüğümüz şey onun her gün antrenman yaptığı… Kulüple mevcut bir sözleşmesi var. Bakalım ne kadar ileri gidecek. Biz dayanacağız. Ona zaman vermemiz lazım" dedi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Önce gol attı sonra çekim yaptı! Önce gol attı sonra çekim yaptı! 17:15
Karaborsa bilet iddiaları karara bağlandı! Karaborsa bilet iddiaları karara bağlandı! 17:11
Galatasaray ilk yarı fikstürü 2024-2025 sezonu Galatasaray ilk yarı fikstürü 2024-2025 sezonu 16:56
Boca Sportif Direktörü'nden Medina açıklaması! Boca Sportif Direktörü'nden Medina açıklaması! 16:54
Bove'nin sağlık durumu hakkında flaş gelişme! Bove'nin sağlık durumu hakkında flaş gelişme! 16:12
Yıldız futbolcu felaketi yaşadı! Yıldız futbolcu felaketi yaşadı! 15:51
Daha Eski
Amputenin "Arda Güler"i yıldız futbolcuyla tanışmanın hayalini kuruyor! Amputenin "Arda Güler"i yıldız futbolcuyla tanışmanın hayalini kuruyor! 15:25
G.Saray'da Sivasspor mesaisi G.Saray'da Sivasspor mesaisi 15:14
Fenerbahçe - Gaziantep maçı yayın bilgileri! Fenerbahçe - Gaziantep maçı yayın bilgileri! 14:50
Hatayspor - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! Hatayspor - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! 14:47
Mallorca - Barcelona maçı ne zaman? Mallorca - Barcelona maçı ne zaman? 14:40
Samsunspor - Orduspor FK maçı ne zaman? Samsunspor - Orduspor FK maçı ne zaman? 14:33