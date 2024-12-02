FENERBAHÇE HABERİ: Boca Juniors Sportif Direktörü'nden Medina açıklaması! "Kararını üstlenmeli"

MEHMET MERT ERENLER

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin transfer etmek için çok uğraştığı ancak Boca Juniors'ın bırakmamak istememesi sonucu transferi devre arasına kalan Cristian Medina hakkında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin Medina için 10+5 milyon dolar bonservis bedelinde anlaştığı ancak Boca Juniors ile ödeme planı konusunda uzlaşamadığı belirtilmişti.