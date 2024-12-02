FENERBAHÇE HABERİ: Boca Juniors Sportif Direktörü'nden Medina açıklaması! "Kararını üstlenmeli"
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için çok uğraştığı ancak transferi gerçekleşmeyen ve ocak ayına kalan Cristian Medina hakkında Boca Juniors Sportif Direktörü dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 16:55 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 17:12
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Son olarak Boca Juniors Sportif Direktörü Mauricio Serna, yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.
"KARARINI ÜSTLENMELİ"
TYC Sports'ta yer alan habere göre; Serna, Medina hakkında "Cristian bize karşı açıktı, müzakereyi bitirmek için mantıklı bir zaman olduğunu düşündük. Kulüp olarak bazı olasılıklar vardı, gerçekleşmedi ve pekala... Karar oyuncu tarafından verildi ve kararı o üstlenmeli" ifadelerini kullandı.
"BAKALIM NE KADAR İLERİ GİDECEK"
Medina'nın affedilme ihtimali hakkında da konuşan Serna, "Gördüğümüz şey onun her gün antrenman yaptığı… Kulüple mevcut bir sözleşmesi var. Bakalım ne kadar ileri gidecek. Biz dayanacağız. Ona zaman vermemiz lazım" dedi.
Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Cristian Medina'nın kulübü Boca Juniors'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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