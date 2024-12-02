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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği bu hafta kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 19:54 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 20:00
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Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin 14. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldiyor.

Kadıköy'de oynanan mücadeleden Jose Mourinho'nun öğrencileri mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Samet, Kostic, İsmail, Fred, Oğuz, İrfan Can, Tadic, En Nesyri

Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Arda, Bruno, Mbakata, Ogün, N'Diaye, Maxim, David, Lungoyi, Kenan Kodro.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

ALPER AKARSU DÜDÜK ÇALIYOR!

Bu kritik maçta Alper Akarsu düdük çalıyor. Akarsu'nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Bersan Duran yapıyor.

VAR'da Onur Özütoprak AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev yapıyor.

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