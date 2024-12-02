Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Ligin 14. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldiyor.
Kadıköy'de oynanan mücadeleden Jose Mourinho'nun öğrencileri mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Samet, Kostic, İsmail, Fred, Oğuz, İrfan Can, Tadic, En Nesyri
Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Arda, Bruno, Mbakata, Ogün, N'Diaye, Maxim, David, Lungoyi, Kenan Kodro.
FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
ALPER AKARSU DÜDÜK ÇALIYOR!
Bu kritik maçta Alper Akarsu düdük çalıyor. Akarsu'nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Bersan Duran yapıyor.
VAR'da Onur Özütoprak AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev yapıyor.