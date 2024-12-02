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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE GAZİANTEP CANLI ŞİFRESİZ MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Gaziantep maçı yayın bilgileri!

FENERBAHÇE GAZİANTEP CANLI ŞİFRESİZ MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Gaziantep maçı yayın bilgileri!

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Fenerbahçe ile Gaziantep karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 19:01 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 19:17
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FENERBAHÇE GAZİANTEP CANLI ŞİFRESİZ MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Gaziantep maçı yayın bilgileri!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Samet, Kostic, İsmail, Fred, Oğuz, İrfan Can, Tadic, En Nesyri

Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Arda, Bruno, Mbakata, Ogün, N'Diaye, Maxim, David, Lungoyi, Kenan Kodro

FENERBAHÇE - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Gaziantep maçı 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Gaziantep maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

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