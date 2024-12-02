FENERBAHÇE GAZİANTEP CANLI ŞİFRESİZ MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Gaziantep maçı yayın bilgileri!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Samet, Kostic, İsmail, Fred, Oğuz, İrfan Can, Tadic, En Nesyri
Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Arda, Bruno, Mbakata, Ogün, N'Diaye, Maxim, David, Lungoyi, Kenan Kodro
FENERBAHÇE - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Gaziantep maçı 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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