Yerlilere şans geliyor

Sarı lacivertlilerde yoğun fikstürde yerli yıldızlara daha fazla forma şansı gelmeye başladı. Ligde son oynanan 6-2'lik Kayserispor galibiyetinde Oğuz Aydın 2 gol, 1 asistle maça damga vurmuştu. Yine son dönemde Mert Hakan Yandaş ile Samet Akaydin'a da ilk 11'de daha fazla forma şansı gelmeye başladı. Mert Müldür de teknik ekibin sıkça şans verdiği isimlerden oldu. Sakatlığı geçen İrfan Can Kahveci de daha fazla süre alacak. Jose Mourinho'nun Cenk Tosun ve Levent Mercan ikilisini de rotasyona dahil etmesi bekleniyor.