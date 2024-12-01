  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Yerlilere şans geliyor

Yerlilere şans geliyor

Sarı lacivertlilerde yoğun fikstürde yerli yıldızlara daha fazla forma şansı gelmeye başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yerlilere şans geliyor

Sarı lacivertlilerde yoğun fikstürde yerli yıldızlara daha fazla forma şansı gelmeye başladı. Ligde son oynanan 6-2'lik Kayserispor galibiyetinde Oğuz Aydın 2 gol, 1 asistle maça damga vurmuştu. Yine son dönemde Mert Hakan Yandaş ile Samet Akaydin'a da ilk 11'de daha fazla forma şansı gelmeye başladı. Mert Müldür de teknik ekibin sıkça şans verdiği isimlerden oldu. Sakatlığı geçen İrfan Can Kahveci de daha fazla süre alacak. Jose Mourinho'nun Cenk Tosun ve Levent Mercan ikilisini de rotasyona dahil etmesi bekleniyor.

Dusan Tadic'e MLS kancası!
F.Bahçe'den devre arası operasyonu!
DİĞER
Popstar Bayhan’ın babası Sabahattin Gürhan trafik kazasında hayatını kaybetti!
Bartın'da 5 genci hayattan koparan feci kazada "yarış" iddiası! Çok acı detay... Cenaze aracı şoförü fenalaştı
İşte G.Saray'ın Eyüpspor maçı 11'i!
F.Bahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
⚽Bugün hangi maçlar var? ⚽Bugün hangi maçlar var? 06:38
PSG Nantes'le yenişemedi PSG Nantes'le yenişemedi 01:07
Copa Libertadores Botafogo'nun! Copa Libertadores Botafogo'nun! 01:07
Atletico Madrid'den farklı galibiyet Atletico Madrid'den farklı galibiyet 01:07
Bologna evinde 3 attı Bologna evinde 3 attı 01:07
A Milli Kadın Hentbol Takımı'ndan beraberlik! A Milli Kadın Hentbol Takımı'ndan beraberlik! 01:07
Daha Eski
PSG Nantes'le yenişemedi PSG Nantes'le yenişemedi 01:05
Copa Libertadores Botafogo'nun! Copa Libertadores Botafogo'nun! 01:04
Atletico Madrid'den farklı galibiyet Atletico Madrid'den farklı galibiyet 00:57
Bologna evinde 3 attı Bologna evinde 3 attı 00:45
Aslan seriye bağladı Aslan seriye bağladı 00:38
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! 00:31