TRANSFER HABERİ: Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş takas teklifi!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldi. İspanya La Liga'nın dev takımı Barcelona, sarı lacivertlilerde forma giyen yıldız oyuncu için takas teklifi yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Ara transferde önemli takviyeler yapması beklenen Fenerbahçe'ye, birçok oyuncusu için de transfer teklifi geliyor.
Sarı-lacivertlilere son olarak dünya devi Barcelona sürpriz bir teklifte bulundu.
BARCELONA OSAYI-SAMUEL İÇİN TAKAS TEKLİFİNDE BULUNDU
Aspor.com.tr editörü Bedirhan Altundağ'ın, Elgoldigital'den derlediği habere göre; Barcelona, Bright Osayi-Samuel için Fenerbahçe'ye teklift yaptı.
Haberin detaylarında, Katalan ekibinin Fenerbahçe'ye takas için sürpriz bir isim önerdiği belirtildi.
Buna göre; Barcelona, Nijeryalı oyuncu için Kanarya'ya Ansu Fati'yi teklif etti.
Barcelona'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki oyuncuya ocak ayında imza attırmak istediğinin altı çizildi.
Ancak, bu teklifin kabul edilmemesi takdirde sezon sonunda Osayi-Samuel'i transfer etme hedeflerinin olduğu kaydedildi.
SEZON RAKAMLARI
Bright Osayi-Samuel, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 13 resmi maça çıktı.
Toplamda 934 dakika sahada kalan yıldız oyuncu takım arkadaşlarına 1 kez gol pası vermeyi başardı.
Bek bölgesinde görev yapan oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
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