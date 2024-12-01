  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş takas teklifi!

TRANSFER HABERİ: Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş takas teklifi!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldi. İspanya La Liga'nın dev takımı Barcelona, sarı lacivertlilerde forma giyen yıldız oyuncu için takas teklifi yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 15:09
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş takas teklifi!

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş takas teklifi!

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında deplasmanda Slavia Prag'ı deviren sarı-lacivertliler gruptan çıkma adına büyük bir adım atmıştı.

TRANSFER HABERİ: Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş takas teklifi!

Ancak ligde ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Kanarya'da yönetim devre arası için transfer çalışmalarına başladı.

TRANSFER HABERİ: Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş takas teklifi!

Ara transferde önemli takviyeler yapması beklenen Fenerbahçe'ye, birçok oyuncusu için de transfer teklifi geliyor.

TRANSFER HABERİ: Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş takas teklifi!

Sarı-lacivertlilere son olarak dünya devi Barcelona sürpriz bir teklifte bulundu.

TRANSFER HABERİ: Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş takas teklifi!

BARCELONA OSAYI-SAMUEL İÇİN TAKAS TEKLİFİNDE BULUNDU

Aspor.com.tr editörü Bedirhan Altundağ'ın, Elgoldigital'den derlediği habere göre; Barcelona, Bright Osayi-Samuel için Fenerbahçe'ye teklift yaptı.

TRANSFER HABERİ: Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş takas teklifi!

Haberin detaylarında, Katalan ekibinin Fenerbahçe'ye takas için sürpriz bir isim önerdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş takas teklifi!

Buna göre; Barcelona, Nijeryalı oyuncu için Kanarya'ya Ansu Fati'yi teklif etti.

TRANSFER HABERİ: Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş takas teklifi!

Barcelona'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki oyuncuya ocak ayında imza attırmak istediğinin altı çizildi.

TRANSFER HABERİ: Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş takas teklifi!

Ancak, bu teklifin kabul edilmemesi takdirde sezon sonunda Osayi-Samuel'i transfer etme hedeflerinin olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş takas teklifi!

SEZON RAKAMLARI

Bright Osayi-Samuel, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 13 resmi maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş takas teklifi!

Toplamda 934 dakika sahada kalan yıldız oyuncu takım arkadaşlarına 1 kez gol pası vermeyi başardı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona'dan F.Bahçe'ye flaş takas teklifi! Barcelona'dan F.Bahçe'ye flaş takas teklifi! 15:09
Beşiktaş'ta dev tehlike! F.Bahçe derbisi öncesi... Beşiktaş'ta dev tehlike! F.Bahçe derbisi öncesi... 14:35
Barış Alper Yılmaz G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı Barış Alper Yılmaz G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı 14:12
F.Bahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! F.Bahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! 13:56
Trabzonspor'da Başkan Doğan oyunu kullandı Trabzonspor'da Başkan Doğan oyunu kullandı 13:23
Guardiola'dan şok ayrılık mesajı Guardiola'dan şok ayrılık mesajı 13:19
Daha Eski
İşte Aybaba'nın Arat'a yazdığı mektup! İşte Aybaba'nın Arat'a yazdığı mektup! 13:10
F.Bahçe Gaziantep FK maçına hazır! F.Bahçe Gaziantep FK maçına hazır! 13:09
Nevzat Kaya'dan hakem isyanı! "Cumhurbaşkanımıza gideceğiz" Nevzat Kaya'dan hakem isyanı! "Cumhurbaşkanımıza gideceğiz" 12:56
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Tam 6 takımı reddetti F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Tam 6 takımı reddetti 12:49
Galatasaray - Eyüpspor maçı hangi kanalda? Galatasaray - Eyüpspor maçı hangi kanalda? 12:47
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! 12:17