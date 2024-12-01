Fenerbahçe'de Edin Dzeko tarihe geçiyor

Slavia Prag filelerini sarsan Edin Dzeko, sarı lacivertli ekip adına geri dönüş ateşini yakan isim olmuştu. Bu sezon attığı gollerle ilerleyen yaşına rağmen teknik direktör Mourinho'nun ilk tercihi olan Bosna Hersekli forvet, Fenerbahçe forması ile efsanelere kafa tutuyor. Kanarya'da Avrupa'da 9. golünü kaydeden 38 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki en skorer isimleri arasında Semih Şentürk ve Michy Batshuayi ile 4. sırayı paylaşıyor. Tecrübeli golcü, Slavia Prag maçının ardından Enner Valencia ve Cemil Turan'ı solladı. Alex de Souza'nın 15, Tuncay Şanlı ve İrfan Can Kahveci'nin ise 12'şer golü var.