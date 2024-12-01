FENERBAHÇE HABERİ: Boca Juniors'ta dikkat çeken Medina gelişmesi! Transfer...

Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde almak istediği ancak transferi gerçekleşmeyen Cristian Medina'yı ocak ayında kadrosuna katmak istediği biliniyor.

Boca Juniors Teknik Direktörü Fernando Gago tarafından kadro dışı bırakılan genç yıldız, 20 Ekim tarihinden bu yana Arjantin ekibinin çıktığı hiçbir maçta kadroda yer almadı.