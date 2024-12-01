FENERBAHÇE HABERİ: Boca Juniors'ta dikkat çeken Medina gelişmesi! Transfer...
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak transferi ocak ayına kalan Cristian Medina hakkında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Genç yıldız için son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınında yer alan habere göre Boca Juniors, Medina'nın ayrılığına hazırlanıyor. İşte detaylar...(FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 16:32 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 16:32
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Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde almak istediği ancak transferi gerçekleşmeyen Cristian Medina'yı ocak ayında kadrosuna katmak istediği biliniyor.
Boca Juniors Teknik Direktörü Fernando Gago tarafından kadro dışı bırakılan genç yıldız, 20 Ekim tarihinden bu yana Arjantin ekibinin çıktığı hiçbir maçta kadroda yer almadı.
Son olarak Arjantin basınından Medina hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
BOCA MEDINA'NIN AYRILIĞINA HAZIRLANIYOR
Boca Noticias'ta yer alan habere göre Boca Juniors, Medina'nın ayrılığına hazırlanıyor ve teknik direktör Fernando Gago 22 yaşındaki yıldızın yerine yeni bir orta saha oyuncusu arıyor.
Haberde ayrıca Boca Juniors'ın bu doğrultuda Meksika ekiplerinden Tigres'te forma giyen Arjantinli Juan Brunetta'yı gündemine aldığı belirtildi.
Cristian Medina'nın güncel piyasa değeri 13 milyon euro.
Medina'nın Boca Juniors'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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