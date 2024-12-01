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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Boca Juniors'ta dikkat çeken Medina gelişmesi! Transfer...

FENERBAHÇE HABERİ: Boca Juniors'ta dikkat çeken Medina gelişmesi! Transfer...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak transferi ocak ayına kalan Cristian Medina hakkında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Genç yıldız için son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınında yer alan habere göre Boca Juniors, Medina'nın ayrılığına hazırlanıyor. İşte detaylar...(FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 16:32 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 16:32
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MEHMET MERT ERENLER
FENERBAHÇE HABERİ: Boca Juniors'ta dikkat çeken Medina gelişmesi! Transfer...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Boca Juniors'ta dikkat çeken Medina gelişmesi! Transfer...

Sarı-lacivertliler, rakibini yenerek Beşiktaş derbisi öncesi kayıp yaşamadan zirveyi takibini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Boca Juniors'ta dikkat çeken Medina gelişmesi! Transfer...

Öte yandan Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Boca Juniors'ta dikkat çeken Medina gelişmesi! Transfer...

Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde almak istediği ancak transferi gerçekleşmeyen Cristian Medina'yı ocak ayında kadrosuna katmak istediği biliniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Boca Juniors'ta dikkat çeken Medina gelişmesi! Transfer...

Boca Juniors Teknik Direktörü Fernando Gago tarafından kadro dışı bırakılan genç yıldız, 20 Ekim tarihinden bu yana Arjantin ekibinin çıktığı hiçbir maçta kadroda yer almadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Boca Juniors'ta dikkat çeken Medina gelişmesi! Transfer...

Son olarak Arjantin basınından Medina hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Boca Juniors'ta dikkat çeken Medina gelişmesi! Transfer...

BOCA MEDINA'NIN AYRILIĞINA HAZIRLANIYOR

Boca Noticias'ta yer alan habere göre Boca Juniors, Medina'nın ayrılığına hazırlanıyor ve teknik direktör Fernando Gago 22 yaşındaki yıldızın yerine yeni bir orta saha oyuncusu arıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Boca Juniors'ta dikkat çeken Medina gelişmesi! Transfer...

Haberde ayrıca Boca Juniors'ın bu doğrultuda Meksika ekiplerinden Tigres'te forma giyen Arjantinli Juan Brunetta'yı gündemine aldığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Boca Juniors'ta dikkat çeken Medina gelişmesi! Transfer...

Cristian Medina'nın güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

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