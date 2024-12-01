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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe farkı

Fenerbahçe farkı

Sarı-lacivertlilerin Slavia Prag’ı deplasmanda yenmesi Çekya ile puan farkımızın açılmamasını sağladı. Fenerbahçe 1700 puan ile en çok katkı yapan takım oldu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Fenerbahçe farkı

2 sezon sonra Süper Lig şampiyonunun direkt Devler Ligi'ne katılması adına ülke puanı sıralamasında ilk 10'da yer almamız gerekirken, Çekya ile de dokuzunculuk mücadelemize devam ediyoruz. Bu haftayı biz de Çekler de 800 puanla tamamladı. Türkiye, 40.100 puanla 10., Çekler 41.850 puanla 9. sırada yer alıyor. Fenerbahçe'nin, Çekya ekibi Slavia Prag'ı yenmesi, aradaki farkın açılmamasını sağladı. Fenerbahçe, ülkemize 400 puan, berabere kalan Galatasaray ile Başakşehir de 200'er puan kazandırdılar.

KANARYA ZİRVEDE

Beşiktaş haftayı mağlubiyetiyle kapatırken an itibarıyla bu sezon topladığımız ülke puanına (6.500) en çok katkı veren takım, 1.700 puanla sarı-lacivertliler oldu. Fenerbahçe'yi 1.600 ile Galatasaray ve 1.500'le Başakşehir takip etti. Beşiktaş 1.100, Trabzonspor ise 600 puan kazandırdı.

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