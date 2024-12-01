  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! İşte Jose Mourinho'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! İşte Jose Mourinho'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Teknik Direktör Jose Mourinho zorlu karşılaşma öncesi sahaya süreceği kadroyu belirledi. İşte sarı lacivertlilerin, Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 13:56 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 13:59
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! İşte Jose Mourinho'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Fenerbahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! İşte Jose Mourinho'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Fenerbahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! İşte Jose Mourinho'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Ligde oynadığı 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! İşte Jose Mourinho'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Son lig maçında Kayserispor'u deplasmanda 6-2'lik skorla geçen sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde ise hafta arasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! İşte Jose Mourinho'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de Gaziantep FK müsabakası öncesinde 2 eksik oyuncu bulunuyor.

Fenerbahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! İşte Jose Mourinho'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Sarı-lacivertlilerde çarpraz bağ sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Jayden Oosterwolde ve diz iç bağlarında gerilme sonucu sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! İşte Jose Mourinho'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

MERT HAKAN YANDAŞ'IN DURUMU BELİRSİZ

Fenerbahçe'de son haftanın yıldız isimlerinden Mert Hakan Yandaş'ın Gaziantep FK maçı öncesi oynayıp oynamama durumu belirsiz. Hafif ağrısı bulunan 30 yaşındaki futbolcunun durumuna maç saatinde karar verilecek.

Fenerbahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! İşte Jose Mourinho'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

DJIKU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 30 yaşındaki isim Gaziantep FK karşısında kart görmesi durumunda Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! İşte Jose Mourinho'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu belirledi.

Fenerbahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! İşte Jose Mourinho'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

İŞTE FENERBAHÇE'NİN GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'İ:

Fenerbahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! İşte Jose Mourinho'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

LIVAKOVIC

Fenerbahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! İşte Jose Mourinho'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

OSAYI-SAMUEL

Fenerbahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! İşte Jose Mourinho'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

DJIKU

Fenerbahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! İşte Jose Mourinho'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

SAMET AKAYDIN

Fenerbahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! İşte Jose Mourinho'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

KOSTIC

Fenerbahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! İşte Jose Mourinho'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

AMRABAT

Fenerbahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! İşte Jose Mourinho'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

FRED

Fenerbahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! İşte Jose Mourinho'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

OĞUZ AYDIN

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona'dan F.Bahçe'ye flaş takas teklifi! Barcelona'dan F.Bahçe'ye flaş takas teklifi! 15:09
Beşiktaş'ta dev tehlike! F.Bahçe derbisi öncesi... Beşiktaş'ta dev tehlike! F.Bahçe derbisi öncesi... 14:35
Barış Alper Yılmaz G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı Barış Alper Yılmaz G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı 14:12
F.Bahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! F.Bahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! 13:56
Trabzonspor'da Başkan Doğan oyunu kullandı Trabzonspor'da Başkan Doğan oyunu kullandı 13:23
Guardiola'dan şok ayrılık mesajı Guardiola'dan şok ayrılık mesajı 13:19
Daha Eski
İşte Aybaba'nın Arat'a yazdığı mektup! İşte Aybaba'nın Arat'a yazdığı mektup! 13:10
F.Bahçe Gaziantep FK maçına hazır! F.Bahçe Gaziantep FK maçına hazır! 13:09
Nevzat Kaya'dan hakem isyanı! "Cumhurbaşkanımıza gideceğiz" Nevzat Kaya'dan hakem isyanı! "Cumhurbaşkanımıza gideceğiz" 12:56
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Tam 6 takımı reddetti F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Tam 6 takımı reddetti 12:49
Galatasaray - Eyüpspor maçı hangi kanalda? Galatasaray - Eyüpspor maçı hangi kanalda? 12:47
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! 12:17