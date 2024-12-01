Fenerbahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! İşte Jose Mourinho'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Teknik Direktör Jose Mourinho zorlu karşılaşma öncesi sahaya süreceği kadroyu belirledi. İşte sarı lacivertlilerin, Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 13:56 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 13:59
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Son lig maçında Kayserispor'u deplasmanda 6-2'lik skorla geçen sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde ise hafta arasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe'de Gaziantep FK müsabakası öncesinde 2 eksik oyuncu bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde çarpraz bağ sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Jayden Oosterwolde ve diz iç bağlarında gerilme sonucu sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü, karşılaşmada forma giyemeyecek.
MERT HAKAN YANDAŞ'IN DURUMU BELİRSİZ
Fenerbahçe'de son haftanın yıldız isimlerinden Mert Hakan Yandaş'ın Gaziantep FK maçı öncesi oynayıp oynamama durumu belirsiz. Hafif ağrısı bulunan 30 yaşındaki futbolcunun durumuna maç saatinde karar verilecek.
DJIKU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 30 yaşındaki isim Gaziantep FK karşısında kart görmesi durumunda Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu belirledi.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'İ:
LIVAKOVIC
OSAYI-SAMUEL
DJIKU
SAMET AKAYDIN
KOSTIC
AMRABAT
FRED
OĞUZ AYDIN
SZYMANSKI
TADIC
EN-NESYRI
DİĞER