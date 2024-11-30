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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız imzayı atıyor! Yeni adresi belli oldu

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız imzayı atıyor! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde o ismin, ocak ayında kiralık olarak Süper Lig ekibine gideceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 15:29
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız imzayı atıyor! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız imzayı atıyor! Yeni adresi belli oldu

Sarı lacivertlilerde sezon başında kiralık olarak takımdan ayrılan Emre Mor ile ilgili sürpriz bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız imzayı atıyor! Yeni adresi belli oldu

Emre Mor kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız imzayı atıyor! Yeni adresi belli oldu

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'da forma şansı bulamayan Emre, takımdan ayrılmayı kafasına koydu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız imzayı atıyor! Yeni adresi belli oldu

Kulüpteki sözleşmesi de sezon sonu bitecek olan kanat oyuncusu için beklenen açıklama geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız imzayı atıyor! Yeni adresi belli oldu

EMRE MOR HATAYSPOR'A GİDİYOR

Akşam'ın haberine göre bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Emre Mor, ocak ayında Hatayspor'un yoluna tutmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız imzayı atıyor! Yeni adresi belli oldu

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da istediği oyuncu için Hatay yönetimi harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız imzayı atıyor! Yeni adresi belli oldu

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte takıma katılması beklenen Emre Mor, yeniden eski formunu yakalamak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız imzayı atıyor! Yeni adresi belli oldu

Emre Mor son dönemde eski performansından oldukça uzak kalmıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız imzayı atıyor! Yeni adresi belli oldu

Bir dönem adından oldukça sık söz ettiren oyuncunun yeniden eski formunu yakalayıp yakalayamayacağı da merak konusu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız imzayı atıyor! Yeni adresi belli oldu

KARİYERİ

Emre Mor, kariyerine Danimarka'da başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız imzayı atıyor! Yeni adresi belli oldu

Nordsjaelland'da etkili bir oyun sergilemesi sonucu Dortmund'a transfer olan Emre, daha sonra Celta Vigo, Galatasaray, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor gibi takımların formasını giydi.

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