TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız imzayı atıyor! Yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde o ismin, ocak ayında kiralık olarak Süper Lig ekibine gideceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'da forma şansı bulamayan Emre, takımdan ayrılmayı kafasına koydu.
Kulüpteki sözleşmesi de sezon sonu bitecek olan kanat oyuncusu için beklenen açıklama geldi.
EMRE MOR HATAYSPOR'A GİDİYOR
Akşam'ın haberine göre bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Emre Mor, ocak ayında Hatayspor'un yoluna tutmaya hazırlanıyor.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da istediği oyuncu için Hatay yönetimi harekete geçti.
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte takıma katılması beklenen Emre Mor, yeniden eski formunu yakalamak istiyor.
Emre Mor son dönemde eski performansından oldukça uzak kalmıştı.
Bir dönem adından oldukça sık söz ettiren oyuncunun yeniden eski formunu yakalayıp yakalayamayacağı da merak konusu.
KARİYERİ
Emre Mor, kariyerine Danimarka'da başladı.
Nordsjaelland'da etkili bir oyun sergilemesi sonucu Dortmund'a transfer olan Emre, daha sonra Celta Vigo, Galatasaray, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor gibi takımların formasını giydi.
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