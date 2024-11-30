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Haberler Fenerbahçe Talisca'ya yeşil ışık

Talisca'ya yeşil ışık

Asbaşkan Acun Ilıcalı, Talisca ile ilgilendiklerini doğruladı ve “Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda ‘bitti ve aldık’ gibi bir durum söz konusu değil” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Talisca'ya yeşil ışık

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, devre arası transferiyle alakalı konuştu. Gündemdeki Talisca'yla ilgilendiklerini doğrulayan Ilıcalı şunları söyledi: "Çok spekülasyon var. Biz transfere son derece konsantreyiz. Fakat yazılanlar kadar pozitif bir durum yok. Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil. Amacımız, hocamızla da istişare ederek devre arasında takımı güçlendirmek. Yabancı hakkımız var ve onu da kullanacağız."

TARAFTARIMIZI SEVİNDİRDİK

Prag maçında alınan üç puanın gruptan direkt çıkmak için çok önemli olduğunu vurgulayan Acun Ilıcalı, "Hem buraya kadar gelen vatandaşlarımızı hem de ekran başındaki milyonlarca Fenerbahçeliyi sevindirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok zor bir deplasmandı ama biz de Fenerbahçe'yiz. Bundan önce çok şanssız olduğumuz maçlar vardı. Çok eksik oyuncumuz vardı. Bu kadar eksikle buradan galibiyetle ayrılmak bizim için çok önemli. Bizim amacımız direkt çıkmak" ifadelerini kullandı.

FİKSTÜRÜMÜZ ÇOK ZOR

Acun Ilıcalı, "Çok zor bir fikstürümüz var. Bizim oynadığımız maçlara baktığınızda çok zor rakiplerle karşılaştığımızı görüyorsunuz. Amrabat ve Mert Hakan'la beraber çok ciddi eksiklerimiz vardı. UEFA kadrosundaki isimler baştan belli oluyor ve ekleme de yapamıyorsunuz" dedi.

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