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Haberler Fenerbahçe Kaptan varsa sorun yok

Kaptan varsa sorun yok

Fenerbahçe, son iki sezonda kaptanı Edin Dzeko’nun ağları sarstığı karşılaşmalarda mağlubiyeti unuttu. Sarı-lacivertliler, 38 yaşındaki yıldızın, gol attığı 29 karşılaşmanın, 26’sından zaferle ayrıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Kaptan varsa sorun yok

Fenerbahçe'ye geçen sezon gelen ve attığı gollerle taraftarların sevgilisi olan Edin Dzeko, Slavia Prag deplasmanında da muhteşem bir gole imza attı. Yedek kalsa da 11 başlasa da profesyonelliğinden ödün vermeyen Boşnak yıldız, futbolseverlerin de en güvendiği isimlerin başında geliyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana sarı-lacivertli formayla 67 maça çıkan 38 yaşındaki süper star, 37 kez ağları havalandırdı ve 13 defa da takım arkadaşlarına asist yaptı.

BİR TEK GALATASARAY

Edin Dzeko, bu golleri 29 maçta kaydetti. Geçen sezon 19 karşılaşmada 25 defa ağları sarsan Boşnak oyuncu, bu sezon da attığı 12 golü, 10 mücadelede buldu. Fenerbahçe, öyle ki Dzeko'nun gol attığı bu 29 karşılaşmanın 26'sından galibiyetle ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertliler, Dzeko'nun skor bulduğu Göztepe ve Alanyaspor maçlarında sahadan beraberlikle ayrıldı. Yıldız ismin gol atıp da Fenerbahçe'nin kaybettiği tek karşılaşma ise 1-3'lik G.Saray derbisi.

Şafak GÖZMEN

2 MAÇ SONRA 11'E GİRDİ

Son olarak Fenerbahçe'nin Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar ile oynadığı maçın ilk 11'inde yer alan Edin Dzeko, Süper Lig'deki Sivasspor ve Kayserispor maçlarına yedek kulübesinde başlamıştı. Slavia Prag deplasmanında ilk 11'e dönen tecrübeli futbolcu, 2 maç aranın ardından formasına kavuşmuş oldu.

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