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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Zorlu maç öncesi Kanarya'ya müjdeli bir haber geldi. Sarı lacivertlilerde o ismin takımla çalışmalara başladığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 16:14
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Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

2 Aralık Pazartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Zorlu mücadelede hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Akarsu'nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Öte yandan Fenerbahçe'de, Gaziantep FK maçının hazırlıkları da tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Sarı lacivertliler karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Bunun yanı sıra Gaziantep FK maçı öncesi Fenerbahçe'ye sevindirici bir haber geldi.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Sarı lacivertlilerde iyileşen Sofyan Amrabat'ın takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Yıldız orta saha geçtiğimiz günlerde mide enfeksiyonu geçirmiş ve Slavia Prag müsabakasında forma giyememişti.

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