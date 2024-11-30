Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Zorlu maç öncesi Kanarya'ya müjdeli bir haber geldi. Sarı lacivertlilerde o ismin takımla çalışmalara başladığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Akarsu'nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe.
Öte yandan Fenerbahçe'de, Gaziantep FK maçının hazırlıkları da tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı lacivertliler karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.
Bunun yanı sıra Gaziantep FK maçı öncesi Fenerbahçe'ye sevindirici bir haber geldi.
Sarı lacivertlilerde iyileşen Sofyan Amrabat'ın takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.
Yıldız orta saha geçtiğimiz günlerde mide enfeksiyonu geçirmiş ve Slavia Prag müsabakasında forma giyememişti.
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