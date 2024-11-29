Ustaların imzası

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'ı 2-1 yenip deplasmanda kritik bir zafer elde ederken golcüleri öne çıktı. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düşmesine rağmen önce Edin Dzeko'nun ayakta alkışlanan klas golü ardından son anlarda Youssef En-Nesyri'nin kale önünde bitiriciliğiyle 3 puan geldi. Jose Mourinho, eksiklerle geldiği Prag'da forvetleriyle ayakta kaldı, AZ Alkmaar yenilgisinin yaralarını sardı. Dzeko bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk golünü Slavia Prag'a karşı atmış oldu. Youssef En-Nesyri'de Avrupa'daki gol serisini sürdürdü.

GOL SERİSİ SÜRDÜ

Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısındaki ilk isabetli şutunu gole çeviren Edin Dzeko, UEFA Avrupa Ligi'nde Mayıs 2021'den bu yana ilk golünü kaydetti. Fenerbahçe formasıyla Manchester United ve AZ Alkmaar maçlarında ağları sarsan En-Nesyri; dün akşam Slavia Prag önünde de golünü attı. Faslı yıldız son üç Avrupa Ligi maçında gol bularak Avrupa kupaları kariyerindeki en uzun serisini yakaladı. En-Nesyri, Fas Milli Takımı ve Fenerbahçe'de çıktığı son 9 resmi maçta 8 gole katkı vermesini de bildi. Yıldız forvet ayrıca son 2 golünü ayakla attı.

TARİF EDEMEM

Slavia Prag deplasmanında galibiyet golünü kaydeden Youssef En- Nesyri, "Bu karşılaşmayı tarif edecek kelime yok. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. İstediğimiz buydu, bunu da aldık. Avrupa'da daha fazla puan toplayacağız. Kim oynarsa oynasın görevimiz mücadeleyi en iyi şekilde vermek. Sonradan girenler de iyi mücadele etti" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarları, Prag deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran taraftarlar maç boyunca müthiş destek verdi. Galibiyetin ardından futbolcuları tribünlere çağırarak 3 puanı kutladılar.

FRED CEZALI

Sarı-lacivertli takımın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, dün akşam Slavia Prag karşısında 41. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. 31 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde 11 Aralık Çarşamba günü 6. hafta müsabakasında Athletic Bilbao ile Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

MAXIMIN GERİ DÖNDÜ

Slavia Prag karşısında ilk 11'de başlayan Allan Saint-Maximin 78 dakika sahada kaldı. Kayserispor maçında sakatlığı nedeniyle süre alamayan tecrübeli futbolcu yeniden formasına kavuştu